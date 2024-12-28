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NBA／「嘴綠」再談揮拳波爾事件 懺悔「是生涯最大失敗之一」

聯合新聞網／ 綜合報導
格林回憶「痛毆波爾事件」，並懺悔是「生涯最大失敗之一」。 路透社
格林回憶「痛毆波爾事件」，並懺悔是「生涯最大失敗之一」。 路透社

勇士老將「嘴綠」格林Draymond Green）因為火爆脾氣，曾與隊友或對手發生許多衝突，其中「揮拳波爾Jordan Poole）」最受討論。近日他在一檔節目中重提這起事件，並懺悔這是他「生涯最大失敗之一」。

時間回到2022年10月勇士季前訓練營，在一次練習中格林和當時還是隊友的波爾發生衝突，兩人揮拳相向上演全武行，過程全被場邊人員錄下並外流，格林不僅遭到外界強力撻伐，更連帶影響休息室氛圍，最終勇士衛冕失敗，波爾隔年球季也被送往巫師。

「我一直是這樣的人，如果看到比我年輕的球員，就會想對他傾盡所有。」格林在傳奇球星哈德威（Penny Hardaway）主持的節目《Two Cents Podcast》中回憶當年為何會失控，「我在還沒有準備好和還不知道將付出甚麼代價的時候迎來了老將身分，而這為我帶來了嚴重的失敗。」

格林更對當初出拳毆打波爾感到很後悔，「我作為老將最大的失敗就是波爾的事情，他進入球隊時將更衣室位置選擇在我的旁邊，是為了向我學習。他一直是我想要花時間並傾注所有的人，但我卻搞砸一切了。」

這件事情讓格林意識到作為老將，應該要以什麼態度對待後輩，「這不斷提醒我，要當一個對庫明加（Jonathan Kuminga）和穆迪（Moses Moody）好的老將，我想我沒有經歷這些是學不到的。」

Draymond Green Jordan Poole 勇士 格林 波爾

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