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NBA／約柯奇大三元金塊還是輸 主帥說重話：場上5人不溝通

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
金塊約柯奇今天又是大三元演出，卻還是無法帶領球隊贏球，主帥馬龍賽後也說重話。 路透
金塊約柯奇今天又是大三元演出，卻還是無法帶領球隊贏球，主帥馬龍賽後也說重話。 路透

金塊「一哥」約柯奇（Nikola Jokic）今天繳出27分、14籃板、13助攻的「大三元」表現，然而球隊仍以135：149輸給騎士隊，總教練馬龍（Michael Malone）說：「我們有5個人在場上面面相覷，卻不說話。」

約柯奇這個球季繳出史詩級成績，場均30.5分、籃板12.7、助攻9.5，然而金塊戰績16勝13敗只在西區第7名，個人成績與團隊表現脫鉤，今天也是相同劇本。

約柯奇在場上努力輸出，但第2節被騎士隊拉開差距後就追不回來，騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）單場攻下33分，莫布里（Evan Mobley）貢獻26分，讓騎士隊取得6連勝，27勝4敗的成績在NBA排名戰績第一。

金塊主帥馬龍賽後稱讚對手，騎士隊這支優秀球隊，今天表現就如過去每一天一樣，「他們的進攻火力是NBA最佳，這個聯盟看起來沒人能阻止他們。」

談到細節，馬龍指出，對方大概有7個人能在三分線攻擊，「我們只有2個。」而且騎士隊無論板凳、先發球員都有攻勢，並具備攻守轉換、擋拆各種武器，「第1節米契爾就拿下16分，第2節更被打出21：2的攻勢，是此戰關鍵。」

至於自家球隊表現，馬龍也直言，面對騎士這樣的球隊，自家場上五名球員卻不溝通，即使射手有空檔也沒用。

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