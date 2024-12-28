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NBA／騎士火力強攻摧毀金塊 連4戰20+三分球創紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
騎士四大戰將得分破20分，收下近期一波6連勝。 路透社
騎士四大戰將得分破20分，收下近期一波6連勝。 路透社

全聯盟戰績最好的騎士，今天長途跋涉到丹佛球館顯然沒有受到高海拔的影響，全隊火力可說是完全釋放，前兩節就各砍進40分，全場繳出56.3%的投籃命中率，更以逼近5成命中率砍進23顆三分球，讓金塊防線難以兼顧。騎士最終以149比135力壓金塊，收下近期的6連勝。

騎士在11月接連敗給老鷹後，近期11戰奪10勝，戰績持續聯盟獨走。此外據統計，騎士單場149分、23顆三分球、傳出40次助攻等，都是創下本季球隊新高。

值得一提的是，騎士已經連續4場比賽命中至少20記三分，創下隊史紀錄，也是2024年的塞爾蒂克之後，聯盟又一支做到這一點的球隊。騎士賽季至今的進攻效率也是高居聯盟第一，場均能夠轟下121.8分。

「騎士是很棒的球隊，你必須稱讚他們。他們在任何地方都能命中，無論先發或是替補球員都是如此。面對他們的時候，如何防堵三分攻勢是一大挑戰。」金塊主帥馬龍（Michael Malone）說。

此戰騎士陣中共4人得分超過20分，米契爾（Donovan Mitchell）33分6助攻5籃板，莫布里（Evan Mobley）26分6助攻5籃板，葛蘭德（Darius Garland）25分7助攻，艾倫（Jarrett Allen）22分10籃板4助攻3抄截。

約柯奇（Nikola Jokic）獲得27分14籃板13助攻，本季第12次大三元，生涯累積142次；穆雷（Jamal Murray）也有27分11助攻。

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