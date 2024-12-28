NBA／20比4猛轟！愛德華致勝三分球擊落火箭 灰狼瘋狂逆轉秀

第四節剩下不到5分鐘還落後多達16分的灰狼，在接下來的時間轟出20比4的瘋狂攻勢，迅速追回比分，更靠著愛德華（Anthony Edwards）命中超前比分的關鍵三分球，灰狼在休士頓主場上演驚奇逆轉秀，以113比122氣走火箭，也終結對方近期4連勝。

「這是一場巨大的勝利，」愛德華賽後表示，「我們表現鎮定，我們也展示出我們的一切。我感到很開心。」

ANTHONY EDWARDS STEPBACK 3 FOR THE WIN 🎯



Timberwolves end the game on a 20-4 run 🔥🔥 pic.twitter.com/82xrvCM5sq — NBA (@NBA) 2024年12月28日

愛德華上半場10投7中獨拿17分，搭配迪文森佐（Donte DiVincenzo）和藍道（Julius Randle）兩人合力拿下29分，幫助灰狼取得領先優勢；不過愛德華在第三節進攻當機，僅靠罰球拿到1分，也讓火箭逮到機會，森根與范弗利特各拿下10分、9分，火箭以逼近6成命中率後來居上。

延續這股氣勢，火箭進入第四節逐漸擴大雙方比分差距，眼看有機會收下5連勝，灰狼卻在里德（Naz Reid）、藍道、愛德華的帶動下，展開強力反撲；最後重要時刻，森根（Alperen Sengun）未能把握4罰，僅中2球，失去穩住領先的機會。

The Timberwolves STORMED back with a 20-4 run and Ant capped it with the clutch triple 🔥



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灰狼今天團隊投籃命中率達50.6％，全場投進21顆三分球，藍道飆進5顆三分球攻下27分8籃板和8助攻，致勝功臣愛達華貢獻24分5籃板3助攻，迪文森佐22分。

森根（Alperen Sengun）繳出38分12籃板的表現，得分創下本季新高；湯普森（Amen Thompson）拿下20分11籃板，范弗利特則有18分7助攻6籃板，格林（Jalen Green）14分、6助攻。