NBA／庫明加轟生涯新高34分無用！勇士外線瘋狂打鐵輸快艇
勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）和防守悍將格林（Draymond Green）今天輪休，儘管庫明加（Jonathan Kuminga）狂轟生涯新高34分，終場仍以92：102不敵快艇隊，吞下近7戰第6敗，目前勝率剛好5成。
首節快艇只攻下19分，但第二節哈登（James Harden）和鮑威爾（Norman Powell）合砍16分，半場打完反而領先6分。
第三節勇士外線持續低迷，單節8投0中，讓快艇領先擴大到19分。末節庫明加大爆發，單節狂砍15分，帶隊打出一波22：6反撲攻勢，不過快艇最後2分鐘拉高防守強度，終場仍以10分差贏球。
快艇鮑威爾攻下26分全隊最高，哈登得到18分7助攻，祖巴茲（Ivica Zubac）拿下17分11籃板，還送出5次火鍋。
勇士全隊三分球38投7中，命中率18.4%。庫明加全場19投11中，罰球14中11，拿到生涯新高34分，外帶10籃板5助攻2抄截。
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