NBA／庫明加轟生涯新高34分無用！勇士外線瘋狂打鐵輸快艇

全聯盟戰績最好的騎士，今天長途跋涉到丹佛球館顯然沒有受到高海拔的影響，全隊火力可說是完全釋放，前兩節就各砍進40分，全場繳出56.3%的投籃命中率，更以逼近5成命中率砍進23顆三分球，讓金塊防線難以兼

2024-12-28 15:11