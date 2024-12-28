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NBA／布朗狂轟賽季新高44分 綠衫軍主帥讚：進入某種狀態

中央社／ 台北28日電
布朗單挑溜馬防線狂轟44分。 路透社
布朗單挑溜馬防線狂轟44分。 路透社

波士頓塞爾蒂克今天12名上場球員全員得分，布朗（Jaylen Brown）飆進6顆三分球、攻下本季個人新高的44分，率隊以142比105力挫溜馬，終止近期2連敗。

暫居東區第2的塞爾蒂克耶誕大戰敗給費城76人，吞下本季首度連敗，少了哈勒戴（Jrue Holiday）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）兩名大將的綠衫軍，今天在主場迎戰溜馬，而溜馬連2天遭遇硬仗，昨天才碰上西區龍頭奧克拉荷馬雷霆。

塞爾蒂克首節在11比11平手時，布朗先是強打禁區，隨後在三分線也有所斬獲，懷特（Derrick White）也在外線挹注火力，幫助球隊首節取得39比22領先。

塞爾蒂克上半場命中率高達53%，布朗手感更是火燙，13投10中攻下23分，率隊將分數至67比45。

兩隊第三節都轟下超過30分，而塞爾蒂克在2大主力泰托姆（Jayson Tatum）、布朗單節各得12分帶領下，前三節打完取得25分領先。

溜馬決勝節依舊守不住布朗，讓布朗開節前2.5分鐘就連得9分，塞爾蒂克末節再將分數拉開至30分以上，比賽也提早也進入垃圾時間。

塞爾蒂克在收下這一勝後，擺脫近期2連敗，主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）認為，更重要的是球隊保持平穩心態，「這場比賽結果，其實就像上一場比賽輸球一樣不太重要，因為48小時後還有另一場比賽在等待著我們。」

塞爾蒂克今天展現強大外線火力，飆進23顆三分球、攻下團隊本季新高142分，其中布朗三分球貢獻6顆，斬獲個人本季新猷的44分，外加5籃板、3助攻、4抄截，而泰托姆進帳22分、13籃板。

馬祖拉讚賞布朗表現，他表示，布朗有能力用自身能量與身體素質影響一支球隊，「當他進入某種狀態時，就會非常專注。」

至於溜馬的控球後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）前一場僅攻下4分，今天雖進攻效率有所提升，13投6中、拿到19分，另有9助攻，但正負值-27卻是全場最低。

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