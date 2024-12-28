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NBA／太陽與獨行俠「拳上」共3人被驅逐！KD砍35分仍落敗

聯合新聞網／ 綜合報導
馬歇爾(左)與諾基奇(中)互毆，華盛頓(右)偷推一把，3人都被驅逐出場。 路透
馬歇爾(左)與諾基奇(中)互毆，華盛頓(右)偷推一把，3人都被驅逐出場。 路透

太陽隊中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）與獨行俠隊前鋒馬歇爾（Naji Marshall）今天上演「拳上」，最終裁判將兩人以及獨行俠前鋒華盛頓（P.J. Washington）驅逐出場，不過太陽終場仍以89：98輸球。

太陽球星布克（Devin Booker）與獨行俠唐西奇（Luka Doncic）都因傷缺陣，第二節太陽只攻得14分，半場就陷入16分落後。

衝突發生在第3節剩9分鐘左右，諾基奇低位單打出肘攻擊獨行俠中鋒葛佛（Daniel Gafford），被裁判抓進攻犯規後不停抱怨，馬歇爾突然上前挑釁諾基奇，諾基奇怒揮馬歇爾頭部，馬歇爾也立刻賞諾基奇一拳，華盛頓則在側邊偷推一把。

裁判最後將3人驅逐出場，雖太陽一度追到個位數落後，但決勝節追分無力，終場仍以9分之差吞敗。

獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）全場21投僅6中，但拿下全隊最高的20分。太陽團隊命中率只有38.6%，杜蘭特（Kevin Durant）19投11中，砍進35分。比爾（Bradley Beal）18投5中，只進帳11分。

Jusuf Nurkic Kevin Durant 太陽 獨行俠

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