NBA／太陽與獨行俠「拳上」共3人被驅逐！KD砍35分仍落敗

昨天遭熱火赫洛致勝一擊逆轉的魔術，今天在主場「背靠背」迎戰另一個東區強敵尼克，在體能不繼和人手嚴重短缺的情況下，下半場比賽全面崩盤，兩節僅得到31分，最終被尼克一路甩開，以85比108慘敗。 魔

2024-12-28 11:42