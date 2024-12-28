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NBA／布朗狂轟44分寫紀錄 塞爾蒂克痛宰溜馬避免3連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗飆出賽季新高44分， 路透社
布朗飆出賽季新高44分， 路透社

近4戰吞下3敗的衛冕軍塞爾蒂克，今天在主場迎戰近況不錯的溜馬，儘管少了兩大主力波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和哈勒戴（Jrue Holiday），但靠著布朗（Jaylen Brown）包含6記三分球在內轟進賽季新高44分，在一路領先優勢下，最多贏到38分，終場以142比105痛宰對手，避免吞下3連敗。

根據統計，這是布朗（Jaylen Brown）生涯第11次至少拿到40分，更成為隊史第5位單場至少繳出44分4抄截的球員，前4人分別是「大鳥」柏德（Larry Bird）、皮爾斯（Paul Pierce）、華克（Antoine Walker）和D.布朗（Dee Brown）之後，其中柏德和皮爾斯都各達成5次。

賽後談到今晚的大勝，布朗表示：「我們搞砸了耶誕大戰，讓主場球迷都感到失望。所以今晚有一些額外的動力驅使著我們，我想我們站出來做了回應。」布朗也坦言他不會太擔心球隊之前敗多於勝的處境，「這是新的一季，你不能指望所有的一切都很完美」。

泰托姆（Jayson Tatum）此戰拿下22分13籃板4助攻3抄截，霍福特13分5籃板，普里查德替補上場拿到18分10助攻8籃板。塞爾蒂克全場一共砍進23顆三分球。綠衫軍送出9次抄截，同時將溜馬三分命中率壓在3成以內。

受制於塞爾蒂克的防守壓迫，溜馬陣中無人得分破20分；哈利伯頓（Tyrese Haliburton）19分9助攻4籃板，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）18分6籃板，席亞康（Pascal Siakam）14分9籃板。

溜馬日前完成5連勝，近期則是接連敗給東西區強權雷霆和塞爾蒂克。

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