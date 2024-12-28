NBA／布朗遭國王開除獲7主帥聲援 勇士柯爾：太令人震驚了
布朗（Mike Brown）2022年成為國王隊總教練，終結隊史16年不進季後賽紀錄，沒想到本季戰績不佳，國王竟立刻無情開除他，聯盟多位總教練紛紛聲援布朗。
金塊主帥馬龍（Michael Malone）最生氣，怒批國王老闆拉納戴夫（Vivek Ranadive），「完全沒品，沒種！就是這樣。我對布朗被以這種方式開除並不意外，因為我當初也是被同一個人如此對待。」
布朗曾擔任勇士總教練柯爾（Steve Kerr）的助教多年，他受訪時直呼，「聽到這個消息，我非常失望。布朗是一個好朋友和很棒的教練，我和他談過，我們都知道這就是這行業，但當一個人一年半前全票當選年度最佳教練時，這件事太令人震驚了。」
快艇隊今天與勇士交手，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）得知此事後感嘆，「這行業實在太難了，你無法讓所有人滿意。這真的很難，對我來說，布朗一直是一位出色的教練。」
溜馬隊名帥卡萊爾（Rick Carlisle）受訪時主動提及此事，「聽到布朗被開除的消息，對我來說很震驚，我相信這個行業所有人都有同樣的感覺。我有幸在第一次執教溜馬時與布朗共事，他是我們這個行業的誠信代表，我對這決定感到很震驚。」
與布朗一樣擁有2座年度最佳教練的尼克隊錫伯杜（Tom Thibodeau）也聲援，「看到這種事總會讓人難過，這是我們行業的一部分，布朗是一位了不起的人，也是很棒的教練，這很不幸。」
魔術隊總教練莫斯利（Jamahl Mosley）被視為本季最佳教練熱門人選，他也提到布朗對他的幫助，「他任期內取得107勝88敗戰績，在球隊文化塑造方面帶來很多改變。我這麼說不是因為我是他同行，而是因為我們是親密朋友。他是我的導師之一，我知道他的優秀和用心，以及他如何為籃球界其他人鋪路。」
前國王助教費南德茲（Jordi Fernandez）今年獲得籃網主帥一職，他也感謝布朗的栽培，「他非常擅長他的工作，在我看來他是最好的教練之一，如果沒有他，我也不會有今天。這是令人難過的消息，我不喜歡這種結果，但這是這行業的一部分，一年半前他還是年度最佳教練，現在卻發生這種事。」
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