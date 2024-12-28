NBA／魔術下半場攻守崩盤 布朗森率尼克奪6連勝

昨天遭熱火赫洛致勝一擊逆轉的魔術，今天在主場「背靠背」迎戰另一個東區強敵尼克，在體能不繼和人手嚴重短缺的情況下，下半場比賽全面崩盤，兩節僅得到31分，最終被尼克一路甩開，以85比108慘敗。

魔術在薩格斯（Jalen Suggs）和畢塔吉（Goga Bitadze）聯手32分的帶動下，上半場猶能與尼克周旋，雙方戰成54比54平手局面；不過第三節面對尼克的防守，魔術命中率大幅跌到23.5%，雙方差距逐步拉開，進入第四節更是一路潰堤，哈特（Josh Hart）單節獨拿10分，尼克先發主力輪流發揮，分差瞬間拉開20分以上，也宣告比賽提前結束。

Brunson & Hart made it happen on both ends to bring the Knicks their 6th straight W 🔥



Brunson: 26 PTS, 9 AST, 2 STL

Hart: 23 PTS, 13 REB, 2 STL, 2 BLK pic.twitter.com/6cHxTxDYvv — NBA (@NBA) 2024年12月28日

尼克取得6連勝，戰績緊追在騎士和塞爾蒂克之後，他們本季面對魔術則是3戰全勝，雙方在1月7日還會交手。

布朗森（Jalen Brunson）攻下26分9助攻，哈特23分13籃板2抄截2阻攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）16分8籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）17分。尼克下半場雖然外線表現欠佳，但充分掌控制空權，籃板幾乎是對手的一倍。

魔術陣中仍是靠薩格斯扛大旗，拿下27分4籃板3助攻，畢塔吉14分11籃板。