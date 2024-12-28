NBA／布朗被炒過程太粗糙 金塊教頭嗆國王「沒品」

國王今天宣布開除總教練布朗（Mike Brown），引起眾隊教練震驚。其中曾執教國王的現任金塊主帥馬龍（Michael Malone）對該決策相當不滿，在受訪時更痛批國王制服組「不只沒品、更是沒種的表現」！

兩個賽季前布朗剛成為國王總教練，就帶領這支重建多年的球隊以第3種子闖入季後賽，打破同時是隊史最長也是聯盟歷史最長的連續16年季後賽荒。布朗一鳴驚人的執教成績，也讓他在該年榮獲生涯第2座年度最佳教練（COY）。

不過國王本季雖然簽下德羅展組（DeMar DeRozan）組成三巨頭，但開季至今卻打得掙扎只有13勝18敗，在西區排第13位；昨日對上活塞的比賽，末節領先雙位數情況下、卻被對手以戲劇性的「4分打」逆轉，苦吞5連敗，成為壓垮駱駝最後一根稻草，讓球團正式決定與布朗分手，他則留下108勝88敗的執教戰績。

只是根據《丹佛郵報》報導，國王決定開鍘布朗的過程非常粗糙，他被炒魷魚前一小時才剛帶隊完成了球隊訓練與例行採訪，正坐上車去機場，準備飛往洛杉磯對戰湖人，結果在路上收到自己被開除的消息。

布朗。 路透社

「完全沒品，沒種！就是這樣。」過去也曾在國王遭受同樣待遇的馬龍聽聞後氣批評，感嘆道：「我對布朗被以這樣的方式開除並不意外，因為我當初也是被同一個人如此對待。」

馬龍曾在2013-14賽季執掌國王兵符，不過戰績僅28勝54敗，並在隔年就遭到開除。2015～16賽季轉戰金塊至今，馬龍已累積747勝440敗，並在2022-23賽季率領金塊奪下隊史首冠。