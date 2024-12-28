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NBA／「可愛」要回歸了？美媒曝最快下周將亮相

聯合新聞網／ 綜合報導
《The Athletic》記者穆雷報導，雷納德即將在1月5日迎來本季首戰，交手老鷹。 美聯社
《The Athletic》記者穆雷報導，雷納德即將在1月5日迎來本季首戰，交手老鷹。 美聯社

「可愛」要上場了？根據《The Athletic》記者穆雷（Law Murray）報導，因膝傷至今仍未上場的快艇當家雷納德Kawhi Leonard）即將在1月5日迎來本季首戰，交手老鷹。

雷納德近幾年飽受傷病困擾，比賽有一場沒一場，上季最後8戰就因右膝不適缺席。進入季後賽後，面對獨行俠6戰僅出席G2、G3，最終導致快艇一輪遊。季末他也因傷病問題退出美國奧運男籃，一路養傷至今還未上場。

不過上賽季雷納德出賽68場創近6年新高，並且能夠得到場均23.7分6.1籃板3.6助攻，外帶0.9阻攻1.6抄截，攻守兩端皆能做出貢獻。優質成績單不僅讓他睽違2年再登明星賽，更為自己賺到一份3年總額1.53億美元（約新台50億）的延長合約。

缺席了三分之一賽季，雷納德終於要在1月5日對上老鷹一戰回歸，這對快艇而言無疑是好消息。喬治（Paul George）轉戰76人後，球隊靠著哈登（James Harden）回春身手和鮑威爾（Norman Powell）扮演板凳暴徒，將戰績以17勝13敗勉強維持在第7名，若「可愛」傷癒歸隊，將讓攻防兩端強度大躍進。

Kawhi Leonard 快艇 雷納德

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