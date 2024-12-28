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NBA／唐西奇傳至少休兵1個月 連5年入選最佳第一隊將終結
根據報導，在耶誕大戰遭逢左小腿拉傷提前退場的獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic），經過核磁共振檢查後，預計將在一個月之後重新評估。
唐西奇本季已經因各種傷勢缺席了8場比賽，如今又要掛免戰牌至少1個月，意味著他將無法達到聯盟規定的65場比賽年度獎項評選資格。
唐西奇場均可以拿下28.1分8.3籃板7.8助攻，投籃命中率46%，三分命中率35%，季前他已經是年度MVP的熱門人選。另一方面，唐西奇已經連續5年入選年度最佳第一隊，這紀錄可能也要中斷。
對於唐西奇將要缺席一段時間，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）先前曾表示：「希望這是他本季最後一次受傷，也希望不要太嚴重。我們都很需要他，但同時要確保他的健康優先。」
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