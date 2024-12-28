快訊

博士荒解方／台大啟動標竿計畫 縮減博班7年修業時間

建中揪團買麥當勞PO文遭炎上 校方道歉：當事學生已深刻反省

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／耶誕大戰上演不雅動作 安比德遭罰款246萬台幣

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德遭聯盟罰款。 法新社
安比德遭聯盟罰款。 法新社

NBA官方宣佈，76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）因為在球場做出不雅動作遭聯盟罰款75000美元（約台幣246萬）。聯盟也表示該動作是出現在上半場。

這不是安比德第一次因這樣的情況被罰款，在2023年10月30日76人開幕戰對拓荒者的比賽中，安比德多次在比賽中做出不雅動作，遭到罰款35000美元。

這場與衛冕軍塞爾蒂克交手的耶誕大戰，安比德攻下27分9籃板，搭配馬克西（Tyrese Maxey）轟進33分12助攻，最終以4分之差勝出。76人歷經開季前17戰僅拿3勝的低迷之後，最近11場比賽奪下8勝，顯現球隊逐漸步向正軌。

安比德本季受到傷勢影響僅出賽9場，確定無法達到年度獎項評選標準門檻65場出賽，連續兩年失去資格。

安比德今年年薪高達5141萬美元，75000美元的罰款對他來說也只是零頭。

相關新聞

NBA／被活塞大逆轉成最後稻草 國王炒掉年度教頭布朗

國王隊休賽季網羅球星德羅展（DeMar DeRozan），結果開季至今戰績不如預期，球隊今天決定炒掉總教練布朗（Mike Brown）。 布朗2022-23賽季接下國王兵符，幫助國王結束史上最長

NBA／耶誕大戰上演不雅動作 安比德遭罰款246萬台幣

NBA官方宣佈，76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）因為在球場做出不雅動作遭聯盟罰款75000美元（約台幣246萬）。聯盟也表示該動作是出現在上半場。 這不是安比德第一次因這樣的情況被

NBA／耶誕大戰收視創5年新高 無畏NFL攜手串流平台

美國職籃NBA耶誕大戰堪稱體壇盛事，職業美式足球聯盟NFL賽事於今年耶誕節在串流巨擘Netflix首播也造成轟動，雙方互...

NBA／7年來首見！赫洛、波爾領銜 單日上演4場致勝一擊戲碼

今天聯盟進行了9場比賽，結果大半組合都出現峰迴路轉的劇情，其中6支球隊克服一度落後兩位數分差的逆境，接連演出大逆轉。 這6支球隊分別是熱火17分逆轉勝魔術、雷霆15分逆轉勝溜馬、老鷹21分逆轉勝

NBA／致勝「四分打」逆轉國王 艾維激動落淚：心情難以描述

今天比賽多次出現大逆轉和致勝一擊的精彩演出，最後一組登場的活塞國王之戰也不落人後，雙方一路廝殺到最後，活塞靠著艾維（Jaden Ivey）剩下3.1秒轟進「四分打」一口氣扭轉落後3分的劣勢，反以114

NBA／「快吹他X的犯規」 暴龍主帥垃圾時間失控助教也黑人問號

暴龍今天作客灰熊遭到痛宰，前三節打完就已經落後22分，早早進入垃圾時間。不過就在第4節開局，總教練嘉柯維奇（Darko Rajakovic）因為裁判「漏吹」對手犯規，突然爆走怒嗆裁判，儘管子弟兵努力勸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。