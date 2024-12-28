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NBA／耶誕大戰上演不雅動作 安比德遭罰款246萬台幣
NBA官方宣佈，76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）因為在球場做出不雅動作遭聯盟罰款75000美元（約台幣246萬）。聯盟也表示該動作是出現在上半場。
這不是安比德第一次因這樣的情況被罰款，在2023年10月30日76人開幕戰對拓荒者的比賽中，安比德多次在比賽中做出不雅動作，遭到罰款35000美元。
這場與衛冕軍塞爾蒂克交手的耶誕大戰，安比德攻下27分9籃板，搭配馬克西（Tyrese Maxey）轟進33分12助攻，最終以4分之差勝出。76人歷經開季前17戰僅拿3勝的低迷之後，最近11場比賽奪下8勝，顯現球隊逐漸步向正軌。
安比德本季受到傷勢影響僅出賽9場，確定無法達到年度獎項評選標準門檻65場出賽，連續兩年失去資格。
安比德今年年薪高達5141萬美元，75000美元的罰款對他來說也只是零頭。
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