NBA／被活塞大逆轉成最後稻草 國王炒掉年度教頭布朗

國王隊休賽季網羅球星德羅展（DeMar DeRozan），結果開季至今戰績不如預期，球隊今天決定炒掉總教練布朗（Mike Brown）。

布朗2022-23賽季接下國王兵符，幫助國王結束史上最長的16年季後賽乾旱，自己也奪下生涯第2座年度最佳教練（COY）。

國王上季西區第9，在附加賽擊敗勇士隊，但接下來不敵鵜鶘隊，無緣季後賽。休賽季透過先簽後換得到資深球星德羅展，展現更進一步的企圖心。沒想到國王磨合不順，昨天在主場被活塞艾維（Jaden Ivey）四分打準絕殺後，陷入5連敗，戰績13勝18敗暫居西區第12，可能是布朗下台的主因。

JADEN IVEY 4-POINT PLAY FOR THE WIN ‼️



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布朗下台後，助理教練克里斯蒂（Doug Christie）有望成為臨時總教練，他2021-22賽季以來一直擔任國王助教，球員生涯15季有5季在國王打球。