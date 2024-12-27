快訊

創刊16年！親子天下將從紙本「畢業」 2025年轉型數位內容

永豐金娶京城銀！總交易規模599億 每股出價53.89元

NBA／耶誕大戰收視創5年新高 無畏NFL攜手串流平台

中央社／ 紐約26日綜合外電報導

美國職籃NBA耶誕大戰堪稱體壇盛事，職業美式足球聯盟NFL賽事於今年耶誕節在串流巨擘Netflix首播也造成轟動，雙方互別苗頭，NBA今天指出，今年耶誕大戰收視創下5年來新高。

路透社報導，NBA官方表示，今年耶誕大戰5場賽事，透過體育頻道ESPN、ESPN2和美國廣播公司（ABC），以及兩個串流媒體Disney+與ESPN+轉播，每場平均收視觀眾數為525萬，比去年增長84%。

人氣最旺的聯盟兩大球星詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry）對決戲碼吸引最多人觀看，平均收視觀眾數高達776萬，最終詹姆斯領銜的洛杉磯湖人以115比113擊敗柯瑞領軍的金州勇士。

紐約尼克則以117比114擊倒聖安東尼奧馬刺，平均收視觀眾數491萬，創下13年來收視率最高的耶誕大賽首戰。

NBA耶誕大戰從1947年開打以來，美國闔家大小向來不會錯過，但今年Netflix於耶誕節首播NFL兩場賽事備受矚目，雙方互別苗頭。

根據NFL數據，有超過200個國家的觀眾收看了堪薩斯酋長迎戰匹茲堡鋼人的比賽。

同時，巴爾的摩烏鴉對決休士頓德州人的比賽中場休息時間，流行音樂天后碧昂絲（Beyonce）帶來的載歌載舞重磅巨獻，更是瘋傳社群媒體。

延伸閱讀

NBA／勇士跌至西區第10後傳壞消息 小裴頓缺陣1周、柯瑞輪休

NBA／勇士戰績下探開球員會議 柯瑞：仍有信念和信心

NBA／勇湖打出經典耶誕大戰 詹皇談聯盟賣點神回：詹姆斯和柯瑞

NBA／柯瑞耶誕大戰新高38分贏不了！里夫斯切入準絕殺勇士

相關新聞

NBA／致勝「四分打」逆轉國王 艾維激動落淚：心情難以描述

今天比賽多次出現大逆轉和致勝一擊的精彩演出，最後一組登場的活塞國王之戰也不落人後，雙方一路廝殺到最後，活塞靠著艾維（Jaden Ivey）剩下3.1秒轟進「四分打」一口氣扭轉落後3分的劣勢，反以114

NBA／包夾不會投三分的西蒙斯被球迷罵翻 公鹿主帥釐清責任

籃網隊今天在客場以111：105擊敗殘陣公鹿隊，關鍵時刻公鹿球員竟包夾三分線外的西蒙斯（Ben Simmons），讓球迷們相當困惑。 比賽時間剩50秒左右，籃網以105：102領先公鹿，西蒙斯持

NBA／職業籃球？ 雷霆溜馬攻錯框 裁判發覺後「時間回溯」

雷霆與溜馬隊今天比賽出現大烏龍，第四節開局雷霆攻錯籃框，場上所有人第一時間都狀況外，最終裁判使出「時間回溯」，收回雷霆2分，第四節重打。 第四節開打時裁判球竟然給錯邊，場上所有人似乎都未察覺，雷

NBA／唐西奇可能缺席「很長一段時間」 厄文：祈禱他快康復

才剛從腳傷中回歸的唐西奇（Luka Doncic），沒想到卻在耶誕大戰中面臨到左小腿拉傷的麻煩，賽後甚至需要拐杖協助才能離開球場。根據媒體透露，唐西奇恐怕要缺席「很長一段時間」，對上季闖進總冠軍賽的獨

NBA／7年來首見！赫洛、波爾領銜 單日上演4場致勝一擊戲碼

今天聯盟進行了9場比賽，結果大半組合都出現峰迴路轉的劇情，其中6支球隊克服一度落後兩位數分差的逆境，接連演出大逆轉。 這6支球隊分別是熱火17分逆轉勝魔術、雷霆15分逆轉勝溜馬、老鷹21分逆轉勝

NBA／「快吹他X的犯規」 暴龍主帥垃圾時間失控助教也黑人問號

暴龍今天作客灰熊遭到痛宰，前三節打完就已經落後22分，早早進入垃圾時間。不過就在第4節開局，總教練嘉柯維奇（Darko Rajakovic）因為裁判「漏吹」對手犯規，突然爆走怒嗆裁判，儘管子弟兵努力勸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。