NBA／耶誕大戰收視創5年新高 無畏NFL攜手串流平台

美國職籃NBA耶誕大戰堪稱體壇盛事，職業美式足球聯盟NFL賽事於今年耶誕節在串流巨擘Netflix首播也造成轟動，雙方互別苗頭，NBA今天指出，今年耶誕大戰收視創下5年來新高。

路透社報導，NBA官方表示，今年耶誕大戰5場賽事，透過體育頻道ESPN、ESPN2和美國廣播公司（ABC），以及兩個串流媒體Disney+與ESPN+轉播，每場平均收視觀眾數為525萬，比去年增長84%。

人氣最旺的聯盟兩大球星詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry）對決戲碼吸引最多人觀看，平均收視觀眾數高達776萬，最終詹姆斯領銜的洛杉磯湖人以115比113擊敗柯瑞領軍的金州勇士。

紐約尼克則以117比114擊倒聖安東尼奧馬刺，平均收視觀眾數491萬，創下13年來收視率最高的耶誕大賽首戰。

NBA耶誕大戰從1947年開打以來，美國闔家大小向來不會錯過，但今年Netflix於耶誕節首播NFL兩場賽事備受矚目，雙方互別苗頭。

根據NFL數據，有超過200個國家的觀眾收看了堪薩斯酋長迎戰匹茲堡鋼人的比賽。

同時，巴爾的摩烏鴉對決休士頓德州人的比賽中場休息時間，流行音樂天后碧昂絲（Beyonce）帶來的載歌載舞重磅巨獻，更是瘋傳社群媒體。