NBA／7年來首見！赫洛、波爾領銜 單日上演4場致勝一擊戲碼

今天聯盟進行了9場比賽，結果大半組合都出現峰迴路轉的劇情，其中6支球隊克服一度落後兩位數分差的逆境，接連演出大逆轉。

這6支球隊分別是熱火17分逆轉勝魔術、雷霆15分逆轉勝溜馬、老鷹21分逆轉勝公牛、籃網13分逆轉勝公鹿、拓荒者15分逆轉勝爵士、活塞19分逆轉勝國王。

Thursday's slate featured four SPECTACULAR endings!



🔥 Jordan Poole's stepback triple

🔥 Jaden Ivey's 4-PT play

🔥 Tyler Herro's textbook midrange bucket

🔥 Scoot Henderson's fadeaway finisher



Relive each moment from an incredible night! pic.twitter.com/9zXDQRkgcj — NBA (@NBA) 2024年12月27日

這其中更有4場是以致勝一擊的形式呈現，讓球迷看得驚呼過癮。這4名勝利功臣分別是赫洛（Tyler Herro）致勝跳投逆轉魔術、波爾（Jordan Poole）剩下8.1秒命中三分球幫助巫師逆轉黃蜂、韓德森（Scoot Henderson）高難度跳投率拓荒者氣走爵士，以及艾維（Jaden Ivey）最後剩下3.1秒致勝「四分打」力退國王。

根據統計，這是NBA史上自2017年12月18日後，再次單日至少4場比賽在最後10秒內利用投籃或罰球出現反超比分的關鍵一擊。