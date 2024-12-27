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NBA／致勝「四分打」逆轉國王 艾維激動落淚：心情難以描述

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
艾維轟進「四分打」，一口氣扭轉落後3分的劣勢，反以1分之差氣走國王。 路透社
艾維轟進「四分打」，一口氣扭轉落後3分的劣勢，反以1分之差氣走國王。 路透社

今天比賽多次出現大逆轉和致勝一擊的精彩演出，最後一組登場的活塞國王之戰也不落人後，雙方一路廝殺到最後，活塞靠著艾維（Jaden Ivey）剩下3.1秒轟進「四分打」一口氣扭轉落後3分的劣勢，反以114比113氣走國王。

艾維此戰拿下19分，並且成為近20年來第2位在5秒內完成致勝「四分打」的球員，前一位是肯納德（Luke Kennard）；他在2022年1月26日快艇對巫師的比賽中，剩下1.9秒完成逆轉戰局的「四分打」。

對於這樣的特殊表現和時刻，艾維賽後也是激動落淚：「我的天啊！我真的不知道該說些什麼，我沒辦法描述我現在的心情。在那個時間點我拿到球，我告訴自己要冷靜，然後利用投籃假動作製造空檔。最後我投進了那一球。」

國王此役少了禁區大將沙波尼斯（Domantas Sabonis），上半場依然火力四射，取得15分領先優勢；國王維持這樣的領先到第四節，一度拉開16分差，但剩下比賽3分36秒時，球隊卻突然進攻熄火，直到最後10秒全隊只獲得4分，雙方差距縮小到3分差，給了艾維底線狙擊的機會。

活塞最後殺出17比6的猛烈攻勢，也讓國王大半場的努力付諸流水。「剩下6分鐘的時候，我告訴球員們，要繼續加快節奏，繼續突破且不斷分球，就像我們過往做的那樣，但我們的進攻在最後6分鐘卻完全停滯。」國王主帥布朗（Mike Brown）說。

談到艾維的致命「四分打」，布朗表示：「我告訴球員不能放三分，但最後那波防守確實沒必要補防那麼激烈。我們完全可以接受他們拿兩分，當時沒有必要那樣去防守。」

根據統計，國王本季有13場比賽打到關鍵時刻落敗，這數據領先聯盟。

「我們必須更關注細節，保持專注度，尤其是在比賽最後階段，還是要保持節奏，這是一場很艱難的失利。在最壞的情況下，這場比賽原本應該打到延長賽。」布朗說。

艾維關鍵罰球得手。 路透社
艾維關鍵罰球得手。 路透社

康寧漢（Cade Cunningham）攻下33分10助攻4籃板，畢斯利（Malik Beasley）22分，杜倫（Jalen Duren）13分10籃板3助攻2抄截2阻攻；送出致命犯規的福克斯（De'Aaron Fox）進帳26分6籃板4助攻，萊爾斯（Trey Lyles）20分，德羅展（DeMar DeRozan）19分，穆雷（Keegan Murray）11分12籃板。

活塞近期收下3連勝，目前戰績提升到14勝17敗，已經追平上季的勝場數。去年同一個時間點，活塞才剛苦吞27連敗，創下史上最慘紀錄。

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