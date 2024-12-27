NBA／「快吹他X的犯規」 暴龍主帥垃圾時間失控助教也黑人問號

暴龍今天作客灰熊遭到痛宰，前三節打完就已經落後22分，早早進入垃圾時間。不過就在第4節開局，總教練嘉柯維奇（Darko Rajakovic）因為裁判「漏吹」對手犯規，突然爆走怒嗆裁判，儘管子弟兵努力勸阻仍無法制止，最終連吞2次技術犯規遭到驅逐出場。

事件發生在第4節還剩10分29秒時，暴龍球員切入上籃，與灰熊球員肢體碰撞後並未把球放進，裁判也沒有響哨，而籃板球由對手拿到，並透過反快攻打進2分。就在這時嘉柯維奇突然情緒爆發，衝上前怒批裁判應該吹犯規，並大吼道「吹他X的犯規，吹他X的犯規啊！」好在子弟兵緊緊攔住才沒有擴大衝突，但嘉柯維奇也遭到判罰驅逐出場。

"CALL THE F*CKING FOUL! CALL THE F*CKING FOUL!"



Raptors coach Darko Rajakovic exploded at the officials and was ejected during the 4th quarter vs. the Grizzlies.pic.twitter.com/DThJUnHQ4w — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年12月27日

最終暴龍以126：155慘遭灰熊痛宰，還讓對手打破隊史單場得分紀錄。苦吞9連敗的北境大軍目前僅7勝24敗，位居東區倒數第2。賽後助理教練迪藍尼（Pat Delany）對嘉柯維奇的行為表示不解，他認為比賽已經沒有懸念，此舉有些過度反應，「我無法為嘉柯維奇發聲，因為我也不太清楚他當下在想什麼，但顯然是在保護球員。」

事實上，過去也曾發生類似問題。上賽季湖人對上暴龍時，因末節對手多出21罰爆氣，當時也毫不留情的批評，「可恥的聯盟和裁判，湖人如果今天必須贏可以先讓我們知道，這樣我們就可以乾脆不打了。」最終該言論遭到聯盟罰款2萬5000美元（約台幣82.1萬）。