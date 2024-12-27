NBA／包夾不會投三分的西蒙斯被球迷罵翻 公鹿主帥釐清責任
籃網隊今天在客場以111：105擊敗殘陣公鹿隊，關鍵時刻公鹿球員竟包夾三分線外的西蒙斯（Ben Simmons），讓球迷們相當困惑。
比賽時間剩50秒左右，籃網以105：102領先公鹿，西蒙斯持球到右側45度三分線外，沒想到公鹿球員波蒂斯（Bobby Portis）和格林（AJ Green）竟選擇包夾，西蒙斯迅速將球分給籃網神射手強森（Cameron Johnson），弧頂外線大空檔命中，還完成「四分打」，奠定勝基。
西蒙斯雖擁有出色身體條件和組織進攻能力，但投籃表現一直是他的罩門，生涯只出手36次三分球，投進5顆，命中率13.9%。反觀強森一直是優異射手，生涯外線39.6%，本季以42.3%命中率投進3.2顆。
畫面曝光後，網友們紛紛責怪公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers），他受訪時解釋，「這是一個我們不該進行的換防，我們整場比賽都沒在換防。西蒙斯持球時，防守他的人應該直接繞過掩護，這是波蒂斯在做的，但防守強森的球員（格林）卻決定換防。」
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