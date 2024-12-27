NBA／命中致勝外線後跳舞慶祝 巫師波爾：我總是能進關鍵球
東區爐主巫師今天在主場迎戰黃蜂隊，控衛波爾（Jordan Poole）關鍵時刻飆進致勝三分球，幫助巫師以113：110搶下勝利。
比賽時間剩12.3秒巫師以109：110落後，波爾弧頂持球，面對防守者，換手運球接後撤步三分，球空心破網，波爾在球迷們歡呼聲下，開心地跳舞慶祝。
黃蜂最後一波攻勢交給米勒（Brandon Miller），他外線出手沒進，巫師尚帕尼（Justin Champagnie）奮力搶下籃板，接著被犯規站上罰球線，雖2罰1中，巫師仍帶走勝利。
波爾全場19投7中，其中三分球15投5中，拿下25分。庫里巴利（Bilal Coulibaly）得到20分6籃板5助攻，選秀榜眼薩爾（Alexandre Sarr）攻進15分，送出3火鍋。黃蜂部分則以小鮑爾（LaMelo Ball）31分6籃板6助攻表現最佳。
波爾受訪時談到命中致勝球，「我一直認為自己是關鍵時刻的人，我總是能投進關鍵球，感謝教練團信任我，把球交到我手中。」
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