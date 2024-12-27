快訊

哭訴「沒做錯事」應曉薇1500萬交保 走出北院喊：我沒有貪汙！

192票贊成！總統與代總統韓悳洙雙通過彈劾 南韓憲政史上首次

監察院長陳菊傳流感住院 高醫證實了：懇請給予病人空間

NBA／命中致勝外線後跳舞慶祝 巫師波爾：我總是能進關鍵球

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾。 路透
波爾。 路透

東區爐主巫師今天在主場迎戰黃蜂隊，控衛波爾（Jordan Poole）關鍵時刻飆進致勝三分球，幫助巫師以113：110搶下勝利。

比賽時間剩12.3秒巫師以109：110落後，波爾弧頂持球，面對防守者，換手運球接後撤步三分，球空心破網，波爾在球迷們歡呼聲下，開心地跳舞慶祝。

黃蜂最後一波攻勢交給米勒（Brandon Miller），他外線出手沒進，巫師尚帕尼（Justin Champagnie）奮力搶下籃板，接著被犯規站上罰球線，雖2罰1中，巫師仍帶走勝利。

波爾全場19投7中，其中三分球15投5中，拿下25分。庫里巴利（Bilal Coulibaly）得到20分6籃板5助攻，選秀榜眼薩爾（Alexandre Sarr）攻進15分，送出3火鍋。黃蜂部分則以小鮑爾（LaMelo Ball）31分6籃板6助攻表現最佳。

波爾受訪時談到命中致勝球，「我一直認為自己是關鍵時刻的人，我總是能投進關鍵球，感謝教練團信任我，把球交到我手中。」

Jordan Poole 巫師 黃蜂

相關新聞

NBA／熱火一吐怨氣！赫洛0.5秒致勝跳投 落後17分逆轉魔術

熱火作客奧蘭多的比賽中，巴特勒（Jimmy Butler）因病缺席，全隊一度落後多達17分，但熱火在第四節急起直追，替補洛齊爾（Terry Rozier）和巴克斯（Alec Burks）聯手拿下18分

NBA／職業籃球？ 雷霆溜馬攻錯框 裁判發覺後「時間回溯」

雷霆與溜馬隊今天比賽出現大烏龍，第四節開局雷霆攻錯籃框，場上所有人第一時間都狀況外，最終裁判使出「時間回溯」，收回雷霆2分，第四節重打。 第四節開打時裁判球竟然給錯邊，場上所有人似乎都未察覺，雷

NBA／傳湖人願付3個首輪選秀權補強 交易對象鎖定4隊

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目上爆料，湖人願意付出3個首輪選秀權，圍繞詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）補強陣容，正密切注意拓荒者

NBA／唐西奇可能缺席「很長一段時間」 厄文：祈禱他快康復

才剛從腳傷中回歸的唐西奇（Luka Doncic），沒想到卻在耶誕大戰中面臨到左小腿拉傷的麻煩，賽後甚至需要拐杖協助才能離開球場。根據媒體透露，唐西奇恐怕要缺席「很長一段時間」，對上季闖進總冠軍賽的獨

NBA／命中致勝外線後跳舞慶祝 巫師波爾：我總是能進關鍵球

東區爐主巫師今天在主場迎戰黃蜂隊，控衛波爾（Jordan Poole）關鍵時刻飆進致勝三分球，幫助巫師以113：110搶下勝利。 比賽時間剩12.3秒巫師以109：110落後，波爾弧頂持球，面對

NBA／第四節狂轟50分！楊恩領軍 老鷹落後21分上演驚天大逆轉

第三節一度落後21分的老鷹，在第四節上演瘋狂大逆襲，單節以超過6成命中率狂轟50分，只發生1次失誤，直接扭轉兩位數落後分差，在主場以141比133擊敗公牛。 雙方本季前兩次交手皆由公牛勝出，此戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。