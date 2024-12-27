NBA／灰熊轟155分破隊史單場紀錄 賞暴龍9連敗

美國職籃NBA曼菲斯灰熊今天主場迎戰多倫多暴龍，包括傑克森、周志豪各得21分在內，全隊8人得分雙位數，終場就以155比126獲勝，不僅賞給暴龍9連敗，團隊得分也刷新隊史紀錄。

灰熊今天首節打完還剩2分多鐘就取得19分領先，暴龍靠著巴恩斯（Scottie Barnes）、巴瑞特（RJ Barrett）追分，首節打完追成35比43。

兩隊次節上演拉鋸戰，灰熊傑克森（Jaren JacksonJr.）在次節還剩38.1秒飆進三分球，幫助球隊再度取得8分領先優勢，第3節灰熊再轟下43分，前3節打完，將分數拉開至121比100分，並守住領先優勢，拿下近4場的第3勝。

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灰熊過去曾在2021年12月3日對戰奧克拉荷馬雷霆一役轟下152分，今天團隊攻下155分，改寫隊史單場最高得分。

灰熊全隊8人得分雙位數，傑克森拿下21分，而周志豪（Zach Edey）不僅斬獲21分，外加16籃板，美國媒體StatMuse統計，周志豪也是本季新秀中首名多次至少拿下20分、10籃板球員。

今天末節還發生一段插曲，在還剩10分29秒時，暴龍隊叫暫停，教頭拉雅柯維奇（Darko Rajakovic）衝向裁判抱怨判罰，暴龍的艾格巴吉（Ochai Agbaji）、巴恩斯連忙阻攔，最終拉雅柯維奇連續領到技術犯規遭驅逐出場。

暴龍的巴瑞特、巴恩斯此役各得27分、26分，依舊未能改變戰局，暴龍陷入9連敗。