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NBA／第四節狂轟50分！楊恩領軍 老鷹落後21分上演驚天大逆轉

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
楊恩率領老鷹第四節大逆襲。 路透社
楊恩率領老鷹第四節大逆襲。 路透社

第三節一度落後21分的老鷹，在第四節上演瘋狂大逆襲，單節以超過6成命中率狂轟50分，只發生1次失誤，直接扭轉兩位數落後分差，在主場以141比133擊敗公牛。

雙方本季前兩次交手皆由公牛勝出，此戰延續這股氣勢，在全場飆進37分的拉文（Zach LaVine）帶領之下，首節中段超前比分後，一直到第四節中都完全壓制老鷹。比賽剩下6分23秒，老鷹仍落後17分，但接下來楊恩（Trae Young）獨拿14分，帶動球隊一波23比2的猛烈攻勢，直接摧毀公牛防線，讓對方完全難以招架。

拉文的失誤，促成強森（Jalen Johnson）的一記灌籃，老鷹在剩下2分44秒終於超前比分，之後一路揚長而去，公牛最後1分多鐘僅得到2分，只能黯然認輸。

逆轉功臣楊恩飆進27分13助攻，這是他生涯第128次至少拿到25分10助攻，排名史上第6多，前5人分別是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的344次、詹姆斯（LeBron James）的204次、哈登（James Harden）的173次、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的154次、魔術強森（Magic Johnson）的137次

強森16投11中獲得30分15籃板4助攻2抄截，杭特（De'Andre Hunter）25分，丹尼爾斯（Dyson Daniels）15分7籃板4助攻，里薩赫（Zaccharie Risacher）16分5籃板3助攻。

除了拉文的37分7助攻5籃板外，懷特（Coby White）23分9助攻，卡特（Jevon Carter）26分5助攻4籃板，佛西維奇（Nikola Vucevic）19分8籃板；公牛慘遭大逆轉，值得注意的，在老鷹第四節強力追分的期間，公牛竟未喊一次暫停，也引發討論。

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