NBA／職業籃球？ 雷霆溜馬攻錯框 裁判發覺後「時間回溯」

雷霆與溜馬隊今天比賽出現大烏龍，第四節開局雷霆攻錯籃框，場上所有人第一時間都狀況外，最終裁判使出「時間回溯」，收回雷霆2分，第四節重打。

第四節開打時裁判球竟然給錯邊，場上所有人似乎都未察覺，雷霆後衛米契爾（Ajay Mitchell）過半場後決定回頭上籃，裁判這時才發現有問題，暫停比賽。

Refs gave Thunder the ball on the wrong side of the floor to start 4Q 😅 pic.twitter.com/LKDOjMpVK1 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 27, 2024

由於這是裁判的錯，這次進攻並未判雷霆回場違例，同時沒收米契爾上籃的分數，第四節直接從頭來過，這段荒謬的畫面在網路引起討論。

溜馬本場比賽最多領先達15分，但雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下平生涯最高的45分，率雷霆逆轉打出9連勝；溜馬則終止5連勝。

溜馬主力前鋒托平（Obi Toppin）打7分鐘就因傷退場，總教練卡萊爾（Rick Carlisle）表示，「他一開始狀況不差，但想再次上場時感覺到不舒服。我肯定他明天會缺陣，再看看吧，他是一位恢復速度很快的球員。」