NBA／職業籃球？ 雷霆溜馬攻錯框 裁判發覺後「時間回溯」

雷霆與溜馬隊今天比賽出現大烏龍,第四節開局雷霆攻錯籃框,場上所有人第一時間都狀況外,最終裁判使出「時間回溯」,收回雷霆2分,第四節重打。

第四節開打時裁判球竟然給錯邊,場上所有人似乎都未察覺,雷霆後衛米契爾(Ajay Mitchell)過半場後決定回頭上籃,裁判這時才發現有問題,暫停比賽。

Refs gave Thunder the ball on the wrong side of the floor to start 4Q 😅 pic.twitter.com/LKDOjMpVK1