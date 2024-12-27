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NBA／勇士跌至西區第10後傳壞消息 小裴頓缺陣1周、柯瑞輪休

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、小裴頓(右)。 路透
柯瑞(左)、小裴頓(右)。 路透

勇士隊近況不佳，如今又傳出噩耗，防守悍將小裴頓（Gary Payton II）將因左小腿輕度拉傷至少缺陣一周，當家球星柯瑞（Stephen Curry）則因傷勢管理，不會出戰明天作客快艇隊的比賽。

勇士本季曾以12勝3敗登上西區第1，但近14戰苦吞11敗，目前戰績15勝14敗，暫居西區第10。現在又傳壞消息，小裴頓左小腿輕度拉傷，將在一周後重新接受評估。

小裴頓22日對陣灰狼隊時受傷，24日與溜馬隊交手時缺陣，昨天復出戰湖人隊，第4節剩9分27秒時，腳一瘸一拐地退場。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時指出，柯瑞預計缺席明天對快艇的比賽。柯瑞本季遭遇雙膝肌腱炎，為避免膝傷惡化，醫療團隊建議偶而輪休。

Stephen Curry 勇士

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