NBA／打出生涯代表作但金塊依然掙扎 記者：沒見過約柯奇這麼沮喪

金塊日前聖誕大戰敗給太陽後，以16勝12敗戰績位居西區第5。雖然目前仍有季後賽席次，但排名實在對不起當家約柯奇（Nikola Jokic）本季的瘋狂表現。隨隊記者溫德（Harrison Wind）也特別發文，表示過去從未見過這位大塊頭如此沮喪。

本季約柯奇完全主宰比賽，繳出場均30.7分12.6籃板9.4助攻的生涯最強表現，不過金塊卻不如過去強勢，始終無法更進一步，或著可以說「小丑」如果沒有這樣的表現，球隊根本無法進入前八名。「我不記得本賽季至今有看過約柯奇對隊友如此沮喪，」溫德說道：「他毫不隱藏自己對球隊近況不佳的想法、無論是在場上的情緒抑或是場下的評論。」

I can’t remember Nikola Jokic being more visibly frustrated with his teammates than he’s been this season. He hasn’t hid what he thinks of this team and where they’re at, both with his emotions on the floor and comments off it. — Harrison Wind (@HarrisonWind) 2024年12月26日

這也不是約柯奇本季第一次抱怨金塊，在過去受訪時他曾表示球隊總會在上半場落後20分，「我們熱身不夠嗎？還沒睡醒嗎？又或著是打得不夠努力？我不知道發生了什麼問題，但真的必須做得更好。」

至於為何金塊本季如此掙扎，外界普遍認為和二哥穆雷（Jamal Murray）的表現不佳有關。球隊也流出許多交易傳聞，而高砲塔射手波特（Michael Porter Jr.）是當前最被討論的交易籌碼。