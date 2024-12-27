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NBA／打出生涯代表作但金塊依然掙扎 記者：沒見過約柯奇這麼沮喪
金塊日前聖誕大戰敗給太陽後，以16勝12敗戰績位居西區第5。雖然目前仍有季後賽席次，但排名實在對不起當家約柯奇（Nikola Jokic）本季的瘋狂表現。隨隊記者溫德（Harrison Wind）也特別發文，表示過去從未見過這位大塊頭如此沮喪。
本季約柯奇完全主宰比賽，繳出場均30.7分12.6籃板9.4助攻的生涯最強表現，不過金塊卻不如過去強勢，始終無法更進一步，或著可以說「小丑」如果沒有這樣的表現，球隊根本無法進入前八名。「我不記得本賽季至今有看過約柯奇對隊友如此沮喪，」溫德說道：「他毫不隱藏自己對球隊近況不佳的想法、無論是在場上的情緒抑或是場下的評論。」
這也不是約柯奇本季第一次抱怨金塊，在過去受訪時他曾表示球隊總會在上半場落後20分，「我們熱身不夠嗎？還沒睡醒嗎？又或著是打得不夠努力？我不知道發生了什麼問題，但真的必須做得更好。」
至於為何金塊本季如此掙扎，外界普遍認為和二哥穆雷（Jamal Murray）的表現不佳有關。球隊也流出許多交易傳聞，而高砲塔射手波特（Michael Porter Jr.）是當前最被討論的交易籌碼。
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