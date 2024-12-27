快訊

京華城沈慶京4000萬交保手續完成 坐輪椅辦保重獲自由

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！重傷遭俘虜畫面曝

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 憂接觸證人 由黃國昌妻出面

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／熱火一吐怨氣！赫洛0.5秒致勝跳投 落後17分逆轉魔術

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
赫洛在剩下0.5秒操刀最後一擊轟進逆轉戰局的致勝跳投。 路透社
赫洛在剩下0.5秒操刀最後一擊轟進逆轉戰局的致勝跳投。 路透社

熱火作客奧蘭多的比賽中，巴特勒（Jimmy Butler）因病缺席，全隊一度落後多達17分，但熱火在第四節急起直追，替補洛齊爾（Terry Rozier）和巴克斯（Alec Burks）聯手拿下18分，甚至壓過魔術全隊單節得分，加上赫洛（Tyler Herro）在剩下0.5秒操刀最後一擊轟進逆轉戰局的致勝跳投，熱火蟻89比88拿下勝利。

熱火上周在客場面對殘陣魔術時，曾經在第四節領先22分卻慘遭逆轉，如今總算是在對方主場一吐怨氣，整個第四節打出28比17的攻勢。

「贏球的感覺很棒，」赫洛說，「上場交手輸球後，我們感到真的糟透了。在不到一周時間內重新回到這座球館並且取得勝利，真的很開心。」

赫洛全場攻下20分，哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）15分4籃板4助攻5抄截，巴克斯和洛齊爾各拿17分、14分；阿德巴約（Bam Adebayo）此役進攻失常，10投2中僅得4分，但另外有9籃板7助攻4阻攻的表現。

熱火全場三分球30投15中，其中第四節8投5中，同時防守端壓制魔術團隊命中率僅33.3%，讓他們得以迅速追回兩位數落後分差。熱火取得近期的2連勝，排名仍居東區第6，同時中止了魔術的2連勝。

魔術陣中以薩格斯（Jalen Suggs）的29分為最高，但也發出多達7次失誤；達席爾瓦（Tristan da Silva）18分，畢塔吉（Goga Bitadze）10分14籃板3抄截3阻攻。魔術全隊一共出現多達21次失誤。

相關新聞

NBA／熱火一吐怨氣！赫洛0.5秒致勝跳投 落後17分逆轉魔術

熱火作客奧蘭多的比賽中，巴特勒（Jimmy Butler）因病缺席，全隊一度落後多達17分，但熱火在第四節急起直追，替補洛齊爾（Terry Rozier）和巴克斯（Alec Burks）聯手拿下18分

NBA／熱火否認交易巴特勒傳聞 萊里：已對球隊造成干擾

熱火明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）在近日傳出「賣我」傳聞，讓不少媒體都紛紛為熱火開出潛在交易名單，不過今天熱...

NBA／唐西奇可能缺席「很長一段時間」 厄文：祈禱他快康復

才剛從腳傷中回歸的唐西奇（Luka Doncic），沒想到卻在耶誕大戰中面臨到左小腿拉傷的麻煩，賽後甚至需要拐杖協助才能離開球場。根據媒體透露，唐西奇恐怕要缺席「很長一段時間」，對上季闖進總冠軍賽的獨

NBA／和大咖共事就適應不良 施羅德坦言還沒融入勇士體系

後衛施羅德（Dennis Schröder）今年季中來到勇士，近4戰僅取得1勝，相較籃網時期優異表現，轉隊後卻陷入迷航。而他也在近期受訪時坦言尚未適應體系，仍在尋找平衡點，並提到和柯瑞（Stephen

NBA／後三節14投13中 亞歷山大飆45分率雷霆逆轉溜馬

近期都處在連勝狀態的雷霆與溜馬今天交鋒，儘管首節打完溜馬一度取得雙位數領先優勢，不過接下來三節雷霆一哥亞歷山大（Shai...

NBA／傳湖人願付3個首輪選秀權補強 交易對象鎖定4隊

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目上爆料，湖人願意付出3個首輪選秀權，圍繞詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）補強陣容，正密切注意拓荒者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。