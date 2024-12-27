NBA／傳湖人願付3個首輪選秀權補強 交易對象鎖定4隊

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目上爆料，湖人願意付出3個首輪選秀權，圍繞詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）補強陣容，正密切注意拓荒者、巫師、暴龍和公牛隊等潛在賣家。

湖人目前戰績17勝13敗，暫居西區第6。查拉尼亞在節目上指出，湖人內部認為陣容太依賴球星，「他們正關注聯盟中的賣家，例如拓荒者、巫師和暴龍，也許還有公牛。根據我的湖人管理層消息來源，他們對交易持開放態度，有3個可交易首輪選秀權。」

「他們對潛在交易持開放態度，希望獲得的球員能融入目前由詹姆斯和戴維斯領軍的陣容，也能在未來5年內繼續為這支球隊效力，與總教練瑞迪克（JJ Redick）共事」查拉尼亞說。

近期深陷交易傳聞的公牛球員有拉文（Zach LaVine）和佛西維奇（Nikola Vucevic）、拓荒者有葛蘭特（Jerami Grant）和西蒙斯（Anfernee Simons），巫師則是庫茲馬（Kyle Kuzma）和瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）。