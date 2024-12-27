快訊

她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因從「朕好想你」變92條死罪

柯文哲「大帳房」李文宗千萬交保 妻扛800萬加保金終獲釋

他曝業務推銷光世代1句「老客戶優惠」藏陷阱 網友驚：我是受害者

NBA／後三節14投13中 亞歷山大飆45分率雷霆逆轉溜馬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆一哥亞歷山大後三節14次出手只錯失1球，全場狂砍45分，帶領雷霆拿下9連勝！ 路透
雷霆一哥亞歷山大後三節14次出手只錯失1球，全場狂砍45分，帶領雷霆拿下9連勝！ 路透

近期都處在連勝狀態的雷霆與溜馬今天交鋒，儘管首節打完溜馬一度取得雙位數領先優勢，不過接下來三節雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）卻完成誇張的14次出手命中13球的演出，最終在他拿下45分領軍下，雷霆就以120：114擊敗溜馬，收下4連勝。

今年開季就穩居在西區戰績榜首位置的雷霆，今天作客溜馬主場，面對近期拉出5連勝的溜馬，首節雷霆卻出現開賽慢熱的狀況，就連球隊一哥亞歷山大進攻手感都受到影響，單節8次出手僅命中2球，雷霆單節也僅拿下19分，以10分差距落後給溜馬。

不過第二節亞歷山大隨即找回進攻節奏領軍追擊，他單節8次出手命中7球，其中包括一顆三分球，個人該節獨得16分，幫助雷霆縮小到個位數差距。

易籃後，亞歷山大的火燙手感並未降溫，他在下半場的6次出手全都命中，其中包括3顆三分球，加上全場罰球也是完美的11罰11中，攻下平個人生涯紀錄的45分，也是個人本季第3度得分上看40分，帶領雷霆最終以6分差距逆轉勝出。

亞歷山大今天除了攻下45分外，還有7籃板、8助攻、2抄截的全能演出，隊友威廉斯（Jalen Williams）也有20分進帳，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）則繳出11分、13籃板雙十數據。

至於溜馬今天則以奈哈德（Andrew Nembhard）與席亞康（Pascal Siakam）分別拿下23分和22分表現最佳，但主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）僅出手6次投進2球拿下4分，替補前鋒托平（Obi Toppin）則是在首節僅打7分鐘就受傷退場。

延伸閱讀

NBA／亞歷山大41分創隊史首見數據 雷霆痛宰巫師收8連勝

哈利伯頓魔法逐漸消失 溜馬沒能力打「巨星籃球」

NBA／下半場發威助雷霆擊落火箭 亞歷山大歸功防守咬住比分

NBA／亞歷山大轟32分 雷霆闖進NBA盃冠軍戰對決公鹿

相關新聞

NBA／熱火否認交易巴特勒傳聞 萊里：已對球隊造成干擾

熱火明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）在近日傳出「賣我」傳聞，讓不少媒體都紛紛為熱火開出潛在交易名單，不過今天熱...

NBA／還是要靠詹柯對決撐場 耶誕大戰創近5年收視紀錄

NBA在昨天進行5場的耶誕大戰並在收視率上開出紅盤，平均收視率成長高達百分之84，其中又以詹姆斯（LeBron Jame...

NBA／和大咖球星共事就適應不良 施羅德坦言還沒融入勇士體系

後衛施羅德（Dennis Schröder）今年季中來到勇士，近4戰僅取得1勝，相較籃網時期優異表現，轉隊後卻陷入迷航。而他也在近期受訪時坦言尚未適應體系，仍在尋找平衡點，並提到和柯瑞（Stephen

NBA／後三節14投13中 亞歷山大飆45分率雷霆逆轉溜馬

近期都處在連勝狀態的雷霆與溜馬今天交鋒，儘管首節打完溜馬一度取得雙位數領先優勢，不過接下來三節雷霆一哥亞歷山大（Shai...

NBA／格林「金勾臂」撂倒湖人2球員 名嘴：史上最骯髒球員

勇士與湖人隊昨天耶誕大戰打得激烈，勇士「整骨師」格林（Draymond Green）再度發功，做出侵略性動作，讓名嘴直呼是「史上最骯髒球員」。 第4節剩10分32秒時，勇士庫明加（Jonatha

NBA／勇士戰績下探開球員會議 柯瑞：仍有信念和信心

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天轟下個人「耶誕大戰」最高的38分，包括節末6秒內連飆2記三分彈，但完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。