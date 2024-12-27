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NBA／和大咖共事就適應不良 施羅德坦言還沒融入勇士體系

聯合新聞網／ 綜合報導
施羅德轉戰勇士陷入迷航。他在受訪時坦言還不適應和柯瑞格林共事。 法新社
施羅德轉戰勇士陷入迷航。他在受訪時坦言還不適應和柯瑞格林共事。 法新社

後衛施羅德（Dennis Schröder）今年季中來到勇士，近4戰僅取得1勝，相較籃網時期優異表現，轉隊後卻陷入迷航。而他也在近期受訪時坦言尚未適應體系，仍在尋找平衡點，並提到和柯瑞Stephen Curry）、格林Draymond Green）共事是一大挑戰。

勇士昨天聖誕大戰以2分之差不敵湖人，施羅德也吞下轉戰金洲後4場比賽的第3敗。在接受知名記者史皮爾斯（Marc J. Spears）採訪時，他便坦言目前還在適應球隊體系，而且陣中有柯瑞、格林兩大核心，自身角色會與籃網時期的主導地位不同，陷入挑戰。

施羅德解釋道：「球隊有兩位準名人堂球員，不可能要求他們犧牲自己，而是我需要融入團隊。但球團也希望我能打出屬於我的球風，目前還在尋找這個平衡點。」從籃網轉戰勇士後，他一共出賽4場，得到場均8.5分1.5籃板4助攻，和籃網時期的18.4分火力出現落差，也進一步說明「德國軟豆」還在尋找自身定位。

施羅德也補充，在勇士適應不良的狀況過去效力湖人也遇過，主因就是陣中有大咖球星詹姆斯（LeBron James），「跟詹姆斯一樣，柯瑞是我遇過最強的隊友之一，格林也扮演特別存在，在這之下我還是會打出我的比賽。如果能夠施展全力，你知道我在攻防兩端可以多大貢獻。」

Draymond Green Schröder Stephen Curry 施羅德 柯瑞 格林

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