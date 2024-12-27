NBA／唐西奇可能缺席「很長一段時間」 厄文：祈禱他快康復

才剛從腳傷中回歸的唐西奇（Luka Doncic），沒想到卻在耶誕大戰中面臨到左小腿拉傷的麻煩，賽後甚至需要拐杖協助才能離開球場。根據媒體透露，唐西奇恐怕要缺席「很長一段時間」，對上季闖進總冠軍賽的獨行俠來說，無疑是戰力上的一大打擊。

報導指出，唐西奇是在上半場結束前一次持球後突然面露痛苦表情，示意球隊自己受傷，後續就未再上場。唐西奇將在美國時間周四進行核磁共振檢查，以確認傷勢嚴重程度。

Luka Doncic went back to the locker room after an apparent injury on this play. pic.twitter.com/R8xlcLdeHQ — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2024年12月25日

「這對我們所有人來說是一種打擊，」厄文（Kyrie Irving）表示，「大家都在為唐西奇祈禱，希望他能儘快康復。不管這次的傷勢需要多久時間，我們都得去調整，這就是職業比賽的現實。希望他可以好好休息，等他完全準備好再回到場上。」

事實上，唐西奇本季已經因為各種傷勢缺席了8場比賽，包括右膝挫傷、右手腕扭傷與左腳跟挫傷等。他在先前甚至缺席了整個訓練營與季前賽，同樣是因左小腿的挫傷所致。這次又是左小腿出現緊繃與拉傷狀況，讓獨行俠上下更顯擔憂。

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）表示：「希望這是他本季最後一次受傷，也希望不要太嚴重。我們都很需要他，但同時要確保他的健康優先。」

The mavs need to make Luka doncic live with kyrie for the rest of the season so he can eat healthy . Half his injured are due to eating habits and no cardio pic.twitter.com/dRsi7wIOz5 — John (@iam_johnw) 2024年12月25日

唐西奇過去幾年來曾有多次左小腿拉傷的情況，2022年季後賽首輪初期就因左小腿拉傷缺席了前三場比賽；2023年季前賽也因相同部位受傷，大部分時間作壁上觀。

目前獨行俠戰績為19勝11敗，位居西區前段班，特別是本季在唐西奇缺席的情況下，他們仍有6勝2敗的成績表現。