快訊

京華城沈慶京4000萬交保手續完成 坐輪椅辦保重獲自由

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！重傷遭俘虜畫面曝

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 憂接觸證人 由黃國昌妻出面

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／唐西奇可能缺席「很長一段時間」 厄文：祈禱他快康復

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇本季飽受傷勢困擾。 路透社
唐西奇本季飽受傷勢困擾。 路透社

才剛從腳傷中回歸的唐西奇（Luka Doncic），沒想到卻在耶誕大戰中面臨到左小腿拉傷的麻煩，賽後甚至需要拐杖協助才能離開球場。根據媒體透露，唐西奇恐怕要缺席「很長一段時間」，對上季闖進總冠軍賽的獨行俠來說，無疑是戰力上的一大打擊。

報導指出，唐西奇是在上半場結束前一次持球後突然面露痛苦表情，示意球隊自己受傷，後續就未再上場。唐西奇將在美國時間周四進行核磁共振檢查，以確認傷勢嚴重程度。

「這對我們所有人來說是一種打擊，」厄文（Kyrie Irving）表示，「大家都在為唐西奇祈禱，希望他能儘快康復。不管這次的傷勢需要多久時間，我們都得去調整，這就是職業比賽的現實。希望他可以好好休息，等他完全準備好再回到場上。」

事實上，唐西奇本季已經因為各種傷勢缺席了8場比賽，包括右膝挫傷、右手腕扭傷與左腳跟挫傷等。他在先前甚至缺席了整個訓練營與季前賽，同樣是因左小腿的挫傷所致。這次又是左小腿出現緊繃與拉傷狀況，讓獨行俠上下更顯擔憂。

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）表示：「希望這是他本季最後一次受傷，也希望不要太嚴重。我們都很需要他，但同時要確保他的健康優先。」

唐西奇過去幾年來曾有多次左小腿拉傷的情況，2022年季後賽首輪初期就因左小腿拉傷缺席了前三場比賽；2023年季前賽也因相同部位受傷，大部分時間作壁上觀。

目前獨行俠戰績為19勝11敗，位居西區前段班，特別是本季在唐西奇缺席的情況下，他們仍有6勝2敗的成績表現。

相關新聞

NBA／熱火一吐怨氣！赫洛0.5秒致勝跳投 落後17分逆轉魔術

熱火作客奧蘭多的比賽中，巴特勒（Jimmy Butler）因病缺席，全隊一度落後多達17分，但熱火在第四節急起直追，替補洛齊爾（Terry Rozier）和巴克斯（Alec Burks）聯手拿下18分

NBA／唐西奇可能缺席「很長一段時間」 厄文：祈禱他快康復

才剛從腳傷中回歸的唐西奇（Luka Doncic），沒想到卻在耶誕大戰中面臨到左小腿拉傷的麻煩，賽後甚至需要拐杖協助才能離開球場。根據媒體透露，唐西奇恐怕要缺席「很長一段時間」，對上季闖進總冠軍賽的獨

NBA／和大咖共事就適應不良 施羅德坦言還沒融入勇士體系

後衛施羅德（Dennis Schröder）今年季中來到勇士，近4戰僅取得1勝，相較籃網時期優異表現，轉隊後卻陷入迷航。而他也在近期受訪時坦言尚未適應體系，仍在尋找平衡點，並提到和柯瑞（Stephen

NBA／後三節14投13中 亞歷山大飆45分率雷霆逆轉溜馬

近期都處在連勝狀態的雷霆與溜馬今天交鋒，儘管首節打完溜馬一度取得雙位數領先優勢，不過接下來三節雷霆一哥亞歷山大（Shai...

NBA／傳湖人願付3個首輪選秀權補強 交易對象鎖定4隊

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目上爆料，湖人願意付出3個首輪選秀權，圍繞詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）補強陣容，正密切注意拓荒者

NBA／打出生涯代表作但金塊依然掙扎 記者：沒見過約柯奇這麼沮喪

金塊日前聖誕大戰敗給太陽後，以16勝12敗戰績位居西區第5。雖然目前仍有季後賽席次，但排名實在對不起當家約柯奇（Nikola Jokic）本季的瘋狂表現。隨隊記者溫德（Harrison Wind）也特

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。