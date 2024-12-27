聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／唐西奇可能缺席「很長一段時間」 厄文：祈禱他快康復
才剛從腳傷中回歸的唐西奇（Luka Doncic），沒想到卻在耶誕大戰中面臨到左小腿拉傷的麻煩，賽後甚至需要拐杖協助才能離開球場。根據媒體透露，唐西奇恐怕要缺席「很長一段時間」，對上季闖進總冠軍賽的獨行俠來說，無疑是戰力上的一大打擊。
報導指出，唐西奇是在上半場結束前一次持球後突然面露痛苦表情，示意球隊自己受傷，後續就未再上場。唐西奇將在美國時間周四進行核磁共振檢查，以確認傷勢嚴重程度。
「這對我們所有人來說是一種打擊，」厄文（Kyrie Irving）表示，「大家都在為唐西奇祈禱，希望他能儘快康復。不管這次的傷勢需要多久時間，我們都得去調整，這就是職業比賽的現實。希望他可以好好休息，等他完全準備好再回到場上。」
事實上，唐西奇本季已經因為各種傷勢缺席了8場比賽，包括右膝挫傷、右手腕扭傷與左腳跟挫傷等。他在先前甚至缺席了整個訓練營與季前賽，同樣是因左小腿的挫傷所致。這次又是左小腿出現緊繃與拉傷狀況，讓獨行俠上下更顯擔憂。
獨行俠總教練基德（Jason Kidd）表示：「希望這是他本季最後一次受傷，也希望不要太嚴重。我們都很需要他，但同時要確保他的健康優先。」
唐西奇過去幾年來曾有多次左小腿拉傷的情況，2022年季後賽首輪初期就因左小腿拉傷缺席了前三場比賽；2023年季前賽也因相同部位受傷，大部分時間作壁上觀。
目前獨行俠戰績為19勝11敗，位居西區前段班，特別是本季在唐西奇缺席的情況下，他們仍有6勝2敗的成績表現。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言