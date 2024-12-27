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NBA／勇士格林危險動作撂倒湖人2球員 名嘴：史上最骯髒球員

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(中)一次撂倒肯奈特(左)和八村壘(右)。截圖自影片畫面
格林(中)一次撂倒肯奈特(左)和八村壘(右)。截圖自影片畫面

勇士湖人隊昨天耶誕大戰打得激烈，勇士「整骨師」格林（Draymond Green）再度發功，做出侵略性動作，讓名嘴直呼是「史上最骯髒球員」。

第4節剩10分32秒時，勇士庫明加（Jonathan Kuminga）準備執行第2罰，格林為了卡位直接用雙手勾住湖人八村壘和肯奈特（Dalton Knecht）的手臂，接著順勢向後倒，兩人被他一起弄倒在地。

格林被判爭搶球犯規，他還不滿地上前與裁判爭論。對於格林這個動作，網友們紛紛砲轟，「這傢伙該被永久禁賽」、「這是NBA，不是WWE（職業摔角）」、「請禁賽這個暴徒」。體育名嘴貝勒斯（Skip Bayless）也開轟，「格林是史上最骯髒球員。」

格林本場比賽出戰34分鐘，得到3分10籃板6助攻，還送出4次火鍋。儘管勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）末節狂轟17分，寫下耶誕大戰第4節最高得分紀錄，勇士終場仍以113：115遺憾輸球。

Draymond Green 八村壘 勇士 湖人

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