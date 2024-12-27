NBA／熱火否認交易巴特勒傳聞 萊里：已對球隊造成干擾

熱火明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）在近日傳出「賣我」傳聞，讓不少媒體都紛紛為熱火開出潛在交易名單，不過今天熱火總裁「油頭」萊里（Pat Riley）也出面否認這項傳聞，並強調這樣的謠言已經對球隊造成干擾。

上周與雷霆之戰因為腳踝扭傷傷退的巴特勒，近幾場比賽則都因病缺陣，今天也並未隨隊前往奧蘭多作客魔術主場，不過在昨天卻有聯盟消息人士放出消息，指出巴特勒期望能在明年交易大限前能夠離開邁阿密，並且對於加入太陽、勇士、獨行俠和火箭等隊持開放態度。

不過熱火總裁萊里也在今天透過聲明闢謠，「我們通常不會對於這種謠言發表評論，但所有的猜測已經對於球隊造成干擾，對於球員和教練來說也是不公平的，因此，我們會明確表達我們不會交易巴特勒的立場。」

至於熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）在今天與魔術之戰賽前也表示，「我們都希望巴特勒今天能夠在這裡出賽，這中間沒有如果或但是，很不幸的是，你依舊必須要面對或處理外界所產生的噪音。」

巴特勒在去年夏天未能與熱火完成提前續約，不過本季仍擁有4900萬美元的年薪，以及下賽季5200萬美元合約的選擇權，但消息人士指出，巴特勒可能選擇跳脫合約投入自由市場，而他豐富的季後賽經驗也將成為每一支冠軍競爭球隊希望招攬的目標。