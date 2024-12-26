NBA／勇士戰績下探開球員會議 柯瑞：仍有信念和信心
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天轟下個人「耶誕大戰」最高的38分，包括節末6秒內連飆2記三分彈，但完全燃燒的表現仍沒換成勝場，勇士以113：115敗給湖人隊後吞下近6戰的第5敗，近14戰也只拿下3勝，賽後球隊還開了一場只有球員的專屬會議，柯瑞強調仍對球隊抱有信念和信心。
開季打出12勝3敗戰績的勇士，一度排西區龍頭，但近14戰吞下11敗後排名直直落，球員和教練團不得不正視問題。
柯瑞坦言最近14場比賽，球隊陷入艱難處境，儘管如此仍不能失去精神和信念，「我們是支夠好的團隊來解決這問題，因為這是個無情的聯盟。」他形容聯盟變化速度很快，挖個坑給自己跳就很難脫身，現在球隊正處關鍵時刻，且明星賽前的幾周是關鍵，球隊當然不希望陷入一路追趕的處境。
勇士接續「背靠背」賽程將碰快艇隊和太陽隊，教頭柯爾（Steve Kerr）透露可能讓柯瑞休息，控制當家球星的膝蓋狀況；柯爾也不諱言球隊處於低潮，大家都很失望、失去些信心，但信任所有成員，「我相信我們能扭轉狀態，這只是球季的一部分，人生的一部分。」
柯瑞也說，有信心和信念球隊能解決問題，且直到局勢扭轉前，都要保持好正確的心態。
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