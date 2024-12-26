NBA／勇湖打出經典耶誕大戰 詹皇談聯盟優勢神回：詹姆斯和柯瑞

NBA新賽季收視率下滑，不過湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和勇士隊招牌球星柯瑞（Stephen Curry）今天再以行動證明，精彩內容仍能吸引球迷眼球；詹姆斯賽後被問到聯盟還有什麼優勢時，自信回應「詹姆斯和柯瑞」。

今天是詹姆斯生涯第19度打「耶誕大戰」，其中4次就是和柯瑞領軍的勇士隊交手。柯瑞今天最後12秒連續飆進2顆高難度三分球，讓勇士113：113追平比數，讓勇士主場大通中心球迷嗨到最高點，但湖人里夫斯（Austin Reaves）最後1秒的致勝切入粉碎勇士奪勝希望。

身為兩隊看板球星，詹姆斯和柯瑞今天火力全開，柯瑞轟進38分寫下個人耶誕大戰新高，詹姆斯也攻下全隊最高31分外帶10助攻，兩人第二節末還有來回飆分演出。

It's ALL LOVE between @KingJames & @StephenCurry30 ❤️ pic.twitter.com/QLJ68ZzdHx — NBA (@NBA) 2024年12月26日

兩位準名人堂球星生涯第53度對決毫無冷場，詹姆斯賽後被問到聯盟還有什麼優勢時，回應「詹姆斯和柯瑞」，答案立刻獲得一旁的里夫斯覆議，直說「傑出的回答」。

聽到詹姆斯答案的柯瑞也有同樣心得，「那是很好的答案，這就是我們今天比賽的原因。沒人知道未來會如何，但就籃球來說，我從今天起床就開始看了，所有比賽中，我或許從金塊和太陽的半場開始看待這件事，我知道我們的比賽很出色，能身在其中當然感到很榮幸。」