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NBA／超越米勒成三分榜史上第五 湯普森：非常不真實
儘管換了新東家，湯普森（Klay Thompson）仍用招牌的三分彈寫紀錄，今天「耶誕大戰」他單場投進4記三分彈，生涯三分球進球數來到2561球，超越名人堂球星米勒（Reggie Miller）的2560球，史上外線進球榜推進到第5位。
第四節發射2枚長程砲火的湯普森說：「老實說，這是美夢成真，我今晚想為此慶祝，因為你想到你花在投籃的時間，一生中當你一起床就付出的時間。能超越項米勒這樣的指標，對我來說非常不真實，尤其身為1990年代出生的孩子，我看他的比賽，他投進好多致勝球，和最好球員對抗。」
湯普森今天出賽29分鐘，三分球10投4中，另有4籃板、1助攻和2抄截，隊友厄文（Kyrie Irving）更轟下39分，但最終以99：105敗給灰狼隊。
獨行俠隊教練基德（Jason Kidd）明白比起紀錄，湯普森更想奪勝，但無損34歲射手的生涯里程碑，基德說：「我認為這對他的旅程很不可思議，他將以最佳射手之一的身分名留青史。可以超越米勒，這足以載入歷史。他寧可奪勝而非超越米勒，但這仍寫下歷史，是未來他可以回首的事情。」
基德還提到，米勒快速締造紀錄的成就非凡，不過湯普森也為球隊打出高水準表現，尤其是在唐西奇（Luka Doncic）傷退情況下。
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