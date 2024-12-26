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NBA／感恩節到耶誕節間11戰8勝 安比德：我們上限很高

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
76人漸漸回到正軌，安比德也表示只要全隊團結天空才是極限。 法新社
76人漸漸回到正軌，安比德也表示只要全隊團結天空才是極限。 法新社

76人隊今天在耶誕大戰中以4分差距賞給塞爾蒂克隊本季首度的2連敗，自身則是在過去11場比賽拿下8勝，有望在近期重回東區前10名，其中今天帶傷上陣拿下27分、9籃板的安比德（Joel Embiid）就表示，只要全隊能團結在一起，球隊的上限就會相當高。

在一個多月前的感恩節時，76人以3勝14敗的成績戰績排在東區末段班，不過隨著陣容變得比開季時更加穩定，他們在過去11場比賽僅吞下3敗，包括今天在耶誕大戰擊敗塞爾蒂克，重拾冠軍競爭球隊的風采。

76人安比德在今天賽前雖然一度發生踩到保安腳扭傷的狀況，但他仍是帶傷打完整場比賽，並拿下27分，馬克西（Tyrese Maxey）則拿下全隊最高的33分、12助攻，C・馬丁（Caleb Martin）則有23分進帳，至於喬治雖然7次三分球出手全都落空，但仍有12分、4助攻、3抄截進帳。

談到賞給塞爾蒂克本季首度的二連敗，安比德賽後說：「我認為我們的上限是很高的，只要我們能夠團結在一起。我們今天的發揮還沒有到最好，馬克西表現很棒，馬丁也給球隊很大的援助，喬治則是還能打得更好，替補球員也都很不錯，但我們還沒有打出屬於我們的最佳籃球，還有很大的進步空間。」

在戰績不佳的期間，76人還一度傳出內部氣氛不佳，不過隨著近期戰績有所起色，問題也迎刃而解，在今天賽後他們也僅差東區第9、10名的公牛隊與活塞隊1場勝差。

談到球隊這段時間的改變，馬克西說：「我認為有很大的不同，當時我就曾說過再給我們一些時間，過去一段時間我們的球員進進出出，當我們的傷兵陸續歸隊後，卻變成我又受傷了，這是很糟糕的狀況，一切又必須重新開始，我回來後又換安比德受傷。我認為當我們能夠更常聚在一起打球時，就能達到更多重要的里程碑。」

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