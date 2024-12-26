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NBA／溫班亞瑪42-18創耶誕大戰雙紀錄 唐斯：他被上帝祝福

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪首次打耶誕大戰就成為史上第3位在耶誕大戰達成40分、15籃板的球員！ 法新社
溫班亞瑪首次打耶誕大戰就成為史上第3位在耶誕大戰達成40分、15籃板的球員！ 法新社

NBA在今天舉行5場的耶誕大戰，馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）則是首度參與這項盛會，而他也在與尼克隊的賽事中猛轟42分並抓下18籃板，成為史上第3位在耶誕大戰達成40分、15籃板的球員，至於單場42分也排上耶誕大戰史上第3高，但馬刺最終仍是以3分差距不敵尼克。

進入聯盟邁入第二個賽季的溫班亞瑪，今年總算獲得在耶誕大戰出賽的機會，在今天出戰尼克的比賽中他也展現宰制力，在上半場帶領馬刺取得7分的領先，不過易籃後尼克吹起反攻號角，最終馬刺在溫班亞瑪的紀錄之夜仍是以3分差距吞敗。

溫班亞瑪今天進帳42分不僅在耶誕大戰史上僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的45分與麥格雷迪（Tracy McGrady）的43分，還創下尼克主場耶誕大戰的單場客隊球員最高得分，也是張伯倫和約柯奇（Nikola Jokic）之後，史上第3位在耶誕大戰拿下40分、15籃板的球員。

賽後談到首次的耶誕大戰創下多項紀錄，但最終卻輸球時，溫班亞瑪說：「我甚至不知道這是耶誕大戰的紀錄，我思考的只有整場比賽，我們一度很接近勝利，但在某些時刻卻放鬆了。」

不過溫班亞瑪的史詩級表現也確實讓尼克球員留下深刻印象，哈特（Josh Hart）說：「他完全是不同層次的球員，當詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）這樣的老傢伙退休後，聯盟已經有人可以接手了，他的出手點是如此的高，加上他的投籃能力，這為它們打通了一條路。」

至於本場比賽多次與溫班亞瑪對位的唐斯（Karl-Anthony Towns）也說：「他正在好好利用上帝賦予他的特質，這也是他能成為一位特殊防守球員的原因，他覆蓋空間的能力以及利用運動能力快速移動到目標點，讓他能夠改變每次投籃結果，他受到了上帝的祝福，並透過天賦為家人和馬刺帶來改變。」

除了溫班亞瑪的42分外，尼克布里吉斯（Mikal Bridges）今天也有41分進帳，成為耶誕大戰史上第3次的40分對決，前一次發生剛好都在1961年時由4位「上古巨獸」貝勒（Elgin Baylor）對決「大O」羅伯森（Oscar Robertson）和張伯倫對決格林（Richie Guerin）。

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