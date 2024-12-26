NBA／柯瑞耶誕大戰新高38分贏不了！里夫斯切入準絕殺勇士

耶誕大戰重頭戲「勇湖對決」好戲連發，上半場先有勇士庫明加（Jonathan Kuminga）模仿湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）抖肩膀，節末更有柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯球星對轟；下半場詹姆斯和柯瑞持續過招，柯瑞節末更在最後6秒內連飆進2記三分彈，但里夫斯（Austin Reave）最後1秒完成致勝切入，助湖人驚濤駭浪中以115：113帶走勝利。

身為NBA兩大指標球星，今天是柯瑞和詹姆斯第4次在耶誕大戰對決，過去3次分別是2015年、16年和18年，由詹姆斯所屬球隊拿下2勝優勢。今天上半場兩人互別苗頭，都有兩位數得分，湖人只取得55：52微幅領先，且禁區大將戴維斯（Anthony Davis）第一節就扭傷左腳踝退場。

柯瑞第三節7分13秒投進單場第5記三分彈，讓勇士67：67追平比數，但湖人馬上回敬一波11：2猛攻，里夫斯再連飆2記三分彈，讓湖人領先擴大到84：73，三節打完也握有84：76優勢。

勇士第四節在柯瑞發揮下持續追分，最後12.2秒柯瑞在詹姆斯對位下底角出手，單場第7顆三分彈破網，讓勇士再追近到110：111；8.9秒里夫斯2罰俱中，但6.3秒柯瑞再飆進29呎的大號追平三分彈，113：113比數再戰平。

里夫斯切入過了維金斯（Andrew Wiggins）防守，最後1秒放進超前球氣走勇士。 法新社

湖人最後一擊，里夫斯切入過了維金斯（Andrew Wiggins）防守，最後1秒放進超前球，柯瑞從後場拋出的外線也沒進框，讓湖人以115：113驚險奪勝。

里夫斯在戴維斯傷退下頂上火力，全場除24分發揮還有10籃板、10助攻，繳出「大三元」成績，詹姆斯則是轟下全隊最高31分外帶10助攻。

柯瑞三分球15投8中轟下全場及個人耶誕大戰最高的38分，遠高於過去「耶誕大戰」場均15.6分，維金斯也貢獻21分，但逆轉差了最後一步，苦吞近6戰的第5敗。