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NBA／76人安比德熱身扭傷虛驚一場 馬丁扮奇兵轟下衛冕軍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
C・馬丁（左）轟下生涯新高7記三分彈攻下23分，賽後接受隊友慶祝。 法新社
C・馬丁（左）轟下生涯新高7記三分彈攻下23分，賽後接受隊友慶祝。 法新社

戰績排東區後段班的76人隊，今天「耶誕大戰」碰衛冕軍塞爾蒂克隊有奇兵跳出，C・馬丁（Caleb Martin）轟下生涯新高7記三分彈，搭配馬克西（Tyrese Maxey）33分和安比德（Joel Embiid）27分發揮，硬是以118：114踢館成功，也賞給衛冕軍本季首度連敗。

76人不但戰績不如塞爾蒂克，今天還少了4位球員麥肯（Jared McCain）、馬丁（KJ Martin）、佐蒙德（Andre Drummond）和葛登（Eric Gordon）；塞爾蒂克的哈勒戴（Jrue Holiday）今天也因肩傷免戰。

傷兵雖多，C・馬丁把握住11月底後首度先發的機會，三分球9投7中轟下23分，加上馬克西第四節攻下13分、安比德最後2罰俱中，頂著衛冕軍反撲，也讓塞爾蒂克球星泰托姆（Jaylen Brown）最後4秒的三分彈命中空歡喜一場。

安比德此戰貢獻27分外帶9籃板。 路透
安比德此戰貢獻27分外帶9籃板。 路透

安比德今天賽前還出現緊張一幕，他熱身時退到球場邊線，撞到工作人員、直接跌得四腳朝天還扭到腳踝，不過最終仍上場31分鐘，貢獻27分外帶9籃板。

泰托姆今天有32分、15籃板，布朗（Jaylen Brown）23分，懷特（Derrick White）以貢獻21分，但11月底才回歸的長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）又成傷兵，他第一節就扭到左腳踝，雖仍留在球場，但上半場出賽13分鐘後，下半場沒再回歸，教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）賽後對波爾辛吉斯狀態也沒太多資訊可更新。

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