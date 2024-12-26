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NBA／布里吉斯砍41分轉戰尼克代表作：隊友與教練給我能量

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
布里吉斯轟下本賽季個人最高的單場41分，是轉戰尼克的代表作。 路透
布里吉斯轟下本賽季個人最高的單場41分，是轉戰尼克的代表作。 路透

美國職籃NBA安排多場精采的耶誕節大戰，其中紐約尼克今天在主場以117比114擊敗來訪的聖安東尼奧馬刺，尼克控衛布里吉斯最後一節表現搶眼，讓馬刺的溫班亞馬單場42分的耶誕首秀苦吞敗仗。

法新社報導，馬刺法籍球星溫班亞馬（Victor Wembanyama）本役拿下42分、18個籃板並且送出4次阻攻，但布里吉斯第4節以15分的出色表現搶走勝利，同時也寫下本賽季個人最高的單場41分。

布里吉斯向美國廣播公司（ABC）表示，「這太棒了，我能感受來自人群、隊友、教練的興奮，這就是我效命的對象」，「他們帶來能量，給我下場比賽的信心」。

傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）1959年於新人球季寫下單場45分的耶誕首秀紀錄，溫班亞馬今天的表現僅差這項紀錄3分。

身高221公分的溫班亞馬今年20歲，本場31投16中，三分球16投6中，雖然布里吉斯贏得主場觀眾掌聲，但他很快就稱讚溫班亞馬此役的表現。

布里吉斯說：「（溫班亞馬）從40英尺外、從籃框正下方、從15英尺距離都能攻擊，他的表現令人難以置信，看看他成就了什麼，這都歸功於他，以及他付出的許多努力。」

今年28歲的布里吉斯7月自布魯克林籃網被交易至尼克，他此役25投17中，三分球9投6中，尼克獲勝後，球隊戰績提升至20勝10負。

尼克獲勝關鍵還包括湯斯（Karl-Anthony Towns）的21分，以及布朗森的20分與9次助攻；索漢（Jeremy Sochan）則為馬刺貢獻21分。

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