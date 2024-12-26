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NBA／巴特勒喊「吹密」了！ 屬意新東家是這4隊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴特勒決定離開南灘了，向熱火喊話願被交易。 路透
巴特勒決定離開南灘了，向熱火喊話願被交易。 路透

6度入選明星賽的熱火隊球星巴特勒（Jimmy Butler），離開邁阿密心意愈來愈堅定，美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，巴特勒傾向明年2月6日交易大限前轉換東家。

查拉尼亞報導提到，美國時間12月10日時就披露，熱火願意聽取其他球隊對巴特勒的報價，當時巴特勒並沒正式要求交易，但也做出離開準備。

巴特勒本季合約薪資是4900萬美金，下個賽季有5200萬美金的球員選擇權，隨著熱火將以阿德巴約（Bam Adebayo）和赫洛（Tyler Herro）為新的建隊核心，和巴特勒分道揚鑣看起來只是時間早晚問題，有消息人員就透露，巴特勒打算拒絕下季合約，7月成自由球員。

熱火上季休季期間和阿德巴約完成3年價值1.6億美金的續約，但拒絕給巴特勒類似合約，雙方續約破局。

目前巴特勒屬意的下一個東家包括太陽隊、勇士隊、獨行俠隊和火箭隊，幾支球隊兩周來也有和熱火表達興趣，不過目前居東區第6的熱火還不急於送走巴特勒，仍在觀察上半季狀況。

35歲的巴特勒本季場均成績是18.5分、5.8籃板和4.9助攻，他在的球隊近13季有12季打進季後賽，還率熱火兩度打進總冠軍賽。

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