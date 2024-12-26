NBA／唐西奇又傷退 獨行俠逆轉差一步不敵灰狼

獨行俠隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）沒有缺席今天的「耶誕大戰」，但第二節沒打完就因左小腿拉傷退場，且沒再回到場上，儘管厄文（Kyrie Irving）轟下39分，獨行俠仍主場失守，以99：105敗給灰狼隊。

唐西奇先前才因左腳跟傷勢缺席2場比賽，今天當他運球時踩下左腳時，他痛苦地做了個鬼臉，並向板凳席示意自己受傷了。獨行俠2分31秒喊出暫停，唐西奇一拐一拐回到休息室，留下上場16分鐘攻下14分數據就沒再回歸。

唐西奇本季場均有28.8分、8.5籃板和8.1助攻，少了他的火力支援和穿針引線，厄文扛起球隊，但灰狼也有「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）26分領軍，第三節更一度取得88：60的大幅領先，儘管獨行俠第四節瘋狂追分，湯普森（Klay Thompson）外線進球後追到99：101，但讀秒階段愛德華投進保險分、藍道（Julius Randle）兩罰也把握，頂住獨行俠反撲。

唐西奇過往也有左小腿傷勢病史，2022年季後賽、今年季前訓練營和熱身賽他也都因小腿傷勢缺陣，今天再度受傷讓他必須拄著拐杖離開球場，據悉他將在明天進行MRI檢查，球團已為他可能缺席將長一段時間做準備。