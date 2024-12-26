快訊

旅客嫌車廂暖氣熱竟按緊急按鈕 台鐵：最重可罰100萬

案子會找人？柯文哲案女檢曾辦陸、海、空3大案 神秘端股還有哪些人

iPhone 17還沒出！蘋果iPhone 18 Pro傳新變化 加入光圈可變相機模組

NBA／唐西奇又傷退 獨行俠逆轉差一步不敵灰狼

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇第二節沒打完就因左小腿拉傷退場，且沒再回到場上。 美聯社
唐西奇第二節沒打完就因左小腿拉傷退場，且沒再回到場上。 美聯社

獨行俠隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）沒有缺席今天的「耶誕大戰」，但第二節沒打完就因左小腿拉傷退場，且沒再回到場上，儘管厄文（Kyrie Irving）轟下39分，獨行俠仍主場失守，以99：105敗給灰狼隊。

唐西奇先前才因左腳跟傷勢缺席2場比賽，今天當他運球時踩下左腳時，他痛苦地做了個鬼臉，並向板凳席示意自己受傷了。獨行俠2分31秒喊出暫停，唐西奇一拐一拐回到休息室，留下上場16分鐘攻下14分數據就沒再回歸。

唐西奇本季場均有28.8分、8.5籃板和8.1助攻，少了他的火力支援和穿針引線，厄文扛起球隊，但灰狼也有「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）26分領軍，第三節更一度取得88：60的大幅領先，儘管獨行俠第四節瘋狂追分，湯普森（Klay Thompson）外線進球後追到99：101，但讀秒階段愛德華投進保險分、藍道（Julius Randle）兩罰也把握，頂住獨行俠反撲。

唐西奇過往也有左小腿傷勢病史，2022年季後賽、今年季前訓練營和熱身賽他也都因小腿傷勢缺陣，今天再度受傷讓他必須拄著拐杖離開球場，據悉他將在明天進行MRI檢查，球團已為他可能缺席將長一段時間做準備。

延伸閱讀

NBA／耶誕大戰將登場 溫班亞瑪、愛德華首度參賽

NBA／回歸助獨行俠近17戰搶14勝 唐西奇：我們陣容深厚

NBA／勇士後衛「瞎操作」遭球迷狠批 柯爾力挺：他打得很好

NBA／唐西奇45分大三元力退勇士 湯普森飆本季新高29分

相關新聞

NBA／耶誕大戰處女秀狂轟42分！溫班亞瑪寫紀錄卻輸尼克

生涯首度在「耶誕大戰」登場的馬刺隊當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天面對尼克隊狂轟42分外帶1...

NBA／唐西奇又傷退 獨行俠逆轉差一步不敵灰狼

獨行俠隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）沒有缺席今天的「耶誕大戰」，但第二節沒打完就因左小腿拉傷退場，且沒再回到...

NBA／談與柯瑞4度耶誕交鋒 詹皇：不知還能對決幾次

勇士隊與湖人隊即將在美國時間12月25日的晚上8點展開耶誕大戰，身為NBA歷史上參與過最多耶誕大戰的詹姆斯（LeBron James），也將迎來與勇士射手柯瑞（Stephen Curry）的第4次耶誕

NBA／耶誕大戰將登場 溫班亞瑪、愛德華首度參賽

美國職籃NBA第77屆耶誕大戰將在今天登場，聖安東尼奧馬刺隊法籍新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和明尼...

NBA／施羅德來勇士打鐵 柯爾緩頰：需要時間

勇士隊透過交易換來後衛施羅德（Dennis Schröder），期待值拉滿但效果卻不如預期，耶誕節前3場比賽只拿下1勝，...

NBA／金塊高層特地澄清交易謠言 波特笑道：被賣也不會先知道

本季金塊隊交易傳聞不斷，包含陣中射手波特（Michael Porter Jr.）也被盛傳是最有可能被交易出去的球員，對此波特也笑道：「我要被賣掉的話，球隊也不會先跟我說。」 謠言滿天飛令賽後記者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。