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NBA／耶誕大戰處女秀狂轟42分！溫班亞瑪寫紀錄卻輸尼克

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
生涯首次打耶誕大戰的溫班亞瑪，面對尼克隊狂轟42分外帶18籃板！ 美聯社
生涯首次打耶誕大戰的溫班亞瑪，面對尼克隊狂轟42分外帶18籃板！ 美聯社

生涯首度在「耶誕大戰」登場的馬刺隊當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天面對尼克隊狂轟42分外帶18籃板，成為締造難得數據的史上第3人，但馬刺以114：117敗給尼克，讓溫班亞瑪的紀錄夜輸球作收。

馬刺第四節讀秒階段在保羅（Chris Paul）飆進三分球下將比分追到114：117，無奈關鍵防守籃板沒鞏固下，錯失追平一擊機會，加上尼克有布里吉斯（Mikal Bridges）攻下本季新高41分，讓主場的尼克驚濤駭浪中以3分差留下勝利。

身高222公分的溫班亞瑪今天上場40分鐘，外線16投6中轟下全場最高分，42分除是造訪麥迪遜廣場花園的客場球員最高分，也是耶誕大戰處女秀史上第3高分，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的45分和麥格雷迪（Tracy McGrady）的43分；他單場還有18籃板演出，成為史上第3位耶誕大戰有40分和至少15籃板的球員，加入張伯倫和約柯奇（Nikola Jokic）行列。

締造多項紀錄，溫班亞瑪透露，對耶誕大戰歷史其實並不清楚，「我只想著比賽，想著我們追近比分，但有時鬆懈了。」

溫班亞瑪的數據讓對手也讚嘆，尼克後衛哈特（Josh Hart）形容法國長人是很不同的球元，當資深球員像是「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）退休，溫班亞瑪更能主宰聯盟。

今天也是溫班亞瑪連4場比賽至少投進4記三分球外帶4火鍋，馬刺代理總教練強森（Mitch Johnson）說：「顯然他有很好的投籃，防守端也做得很好。我認為我們打得團隊，有時也讓他能發揮個人技巧。」

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