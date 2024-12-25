NBA／談與柯瑞4度耶誕交鋒 詹皇：不知還能對決幾次

勇士隊與湖人隊即將在美國時間12月25日的晚上8點展開耶誕大戰，身為NBA歷史上參與過最多耶誕大戰的詹姆斯（LeBron James），也將迎來與勇士射手柯瑞（Stephen Curry）的第4次耶誕對決，對此詹皇感性道：「不曉得還能對決幾次。」

下周將滿40歲的詹姆斯，在NBA已打滾22個球季。或許是認知到年資與身體的老化，今年他特別常提到自己對於未來的退休規劃。經驗豐富的他也經歷過17次耶誕節當日的賽事，今年有望與柯瑞在耶誕節這天展開對壘。

When the Lakers and Warriors match up Wednesday, it will be the 4th time LeBron James and Stephen Curry will have played each other on Christmas. LeBron: “I don’t know how many more opportunities we’re going to get to go against each other …” pic.twitter.com/y8MCZJR1aD — Dave McMenamin (@mcten) 2024年12月24日

而他也在被《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）訪問時說道：「這滿有趣的，因為我不知道我們兩個還會對到幾次。」兩位名將的對決戲碼可能將隨著詹姆斯退休年齡的逼近而進入倒數階段。

湖人在上一場比賽以114：117敗給活塞隊，勇士則以105：111不敵溜馬隊，雙方在耶誕節的碰頭將會關乎是否能將球隊狀態恢復過來。