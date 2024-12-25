快訊

勞動局出手！17歲女員工遭性侵輕生 麥當勞遭重罰百萬

Uber Eats申請併購foodpanda遭公平會打回票 3點理由曝光

麻疹群聚再+7！確診者足跡公布 彰化到台大體育館、北捷都去過

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／談與柯瑞4度耶誕交鋒 詹皇：不知還能對決幾次

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯與柯瑞即將迎來雙方第4度的聖誕對決。 路透
詹姆斯與柯瑞即將迎來雙方第4度的聖誕對決。 路透

勇士隊與湖人隊即將在美國時間12月25日的晚上8點展開耶誕大戰，身為NBA歷史上參與過最多耶誕大戰的詹姆斯（LeBron James），也將迎來與勇士射手柯瑞（Stephen Curry）的第4次耶誕對決，對此詹皇感性道：「不曉得還能對決幾次。」

下周將滿40歲的詹姆斯，在NBA已打滾22個球季。或許是認知到年資與身體的老化，今年他特別常提到自己對於未來的退休規劃。經驗豐富的他也經歷過17次耶誕節當日的賽事，今年有望與柯瑞在耶誕節這天展開對壘。

而他也在被《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）訪問時說道：「這滿有趣的，因為我不知道我們兩個還會對到幾次。」兩位名將的對決戲碼可能將隨著詹姆斯退休年齡的逼近而進入倒數階段。

湖人在上一場比賽以114：117敗給活塞隊，勇士則以105：111不敵溜馬隊，雙方在耶誕節的碰頭將會關乎是否能將球隊狀態恢復過來。

詹姆斯與柯瑞即將迎來雙方第4度的聖誕對決，2人也是今年巴黎奧運的隊友。 美聯社
詹姆斯與柯瑞即將迎來雙方第4度的聖誕對決，2人也是今年巴黎奧運的隊友。 美聯社

NBA

相關新聞

NBA／談與柯瑞4度耶誕交鋒 詹皇：不知還能對決幾次

勇士隊與湖人隊即將在美國時間12月25日的晚上8點展開耶誕大戰，身為NBA歷史上參與過最多耶誕大戰的詹姆斯（LeBron James），也將迎來與勇士射手柯瑞（Stephen Curry）的第4次耶誕

NBA／施羅德來勇士打鐵 柯爾緩頰：需要時間

勇士隊透過交易換來後衛施羅德（Dennis Schröder），期待值拉滿但效果卻不如預期，耶誕節前3場比賽只拿下1勝，...

NBA／耶誕大戰將登場 溫班亞瑪、愛德華首度參賽

美國職籃NBA第77屆耶誕大戰將在今天登場，聖安東尼奧馬刺隊法籍新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和明尼...

NBA／金塊高層特地澄清交易謠言 波特笑道：被賣也不會先知道

本季金塊隊交易傳聞不斷，包含陣中射手波特（Michael Porter Jr.）也被盛傳是最有可能被交易出去的球員，對此波特也笑道：「我要被賣掉的話，球隊也不會先跟我說。」 謠言滿天飛令賽後記者

NBA／爐主鵜鶘好消息 威廉森下周恢復訓練回歸倒數

戰績5勝25敗的鵜鶘隊目前居西區「爐主」，耶誕節前至少有好消息，球團今天宣布，當家球星威廉森（Zion Williams...

NBA／詹皇批三分球太氾濫 柯瑞喊冤：我又沒辦法大風車灌籃

日前湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）受訪討論明星賽新賽制時，認為現今聯盟大三分時代的風格並不好，甚至直言，三分球氾濫的問題應該比明星賽更值得討論。 而開啟大三分時代的人，正是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。