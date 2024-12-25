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NBA／耶誕大戰將登場 溫班亞瑪、愛德華首度參賽

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
溫班亞瑪。 路透
溫班亞瑪。 路透

美國職籃NBA第77屆耶誕大戰將在今天登場，聖安東尼奧馬刺隊法籍新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和明尼蘇達灰狼隊球星愛德華（Anthony Edwards），皆將首度參賽。

法新社報導，中鋒溫班亞瑪在NBA上個賽季贏得年度最佳新秀，他將帶領馬刺前往紐約，迎戰參加過最多次NBA耶誕大戰的地主隊尼克。

今年是尼克第56度參加耶誕大戰，首度參賽是在1947年，也是這項賽事開始的一年。馬刺則是睽違8年首度重返耶誕大戰。

現年20歲的溫班亞瑪身高221公分，平均每場為馬刺攻下24.8分、9.9個籃板、3.9次助攻和4.0次阻攻。他說：「非常興奮能在紐約過耶誕節。我希望會像電影一樣，可能會下點雪。」

「蟻人」愛德華則將率領灰狼前往達拉斯對決獨行俠。這位2屆NBA全明星賽後衛今年幫助美國隊在巴黎奧運奪得男籃金牌。

他本季以場均25.3分傲視全隊，還有5.5個籃板、4.0次助攻和1.4次抄截。

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