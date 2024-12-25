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NBA／施羅德來勇士打鐵 柯爾緩頰：需要時間

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
施羅德(左)。 美聯社
施羅德(左)。 美聯社

勇士隊透過交易換來後衛施羅德（Dennis Schröder），期待值拉滿但效果卻不如預期，耶誕節前3場比賽只拿下1勝，施羅德場均不到8分更不及在籃網隊水準，不過勇士教頭柯爾（Steve Kerr）要大家多點耐心，相信只要適應好新團隊，施羅德就能展現身手。

昨天勇士以105：111敗給溜馬，施羅德出賽30分鐘是轉隊後最多，但9投3中只拿9分，穿著勇士戰袍的3場比賽得分都是個位數。柯爾緩頰說，這場才是施羅德加入勇士的第3戰，總是需要些時間，「但我喜歡我看到的施羅德，只論對球施加的壓力來看，我認為他防守表現非常出色，他也是投籃很傑出的選手。」

「我看過他，我知道當他去擊倒對手只是時間早晚的問題，但總會有一些手感不好的夜晚，但施羅德的加入對我們是很好的事情，他會幫助我們贏下很多場比賽。」柯爾說。

施羅德本季在籃網場均有18.4分和6.6助攻，轉戰勇士目前只有7.7分和3.7籃板，不過勇士仍期待施羅德能成為當家球星柯瑞（Stephen Curry）左右手，且交易截止大限在明年2月，仍有時間觀察新成員的融入狀況。

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