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NBA／金塊高層特地澄清交易謠言 波特笑道：要賣也不會先知道

聯合新聞網／ 綜合報導
波特的交易謠言始終不平息，金塊球團則是向波特澄清並不會將他交易掉。 美聯社
波特的交易謠言始終不平息，金塊球團則是向波特澄清並不會將他交易掉。 美聯社

本季金塊隊交易傳聞不斷，包含陣中射手波特（Michael Porter Jr.）也被盛傳是最有可能被交易出去的球員，對此波特也笑道：「我要被賣掉的話，球隊也不會先跟我說。」

謠言滿天飛令賽後記者會問題都圍繞在波特的去向，而波特透露球隊管理層有特地跟他說明，各種各樣的交易傳言真的只是傳言，還跟波特表示，如果真的要交易，也會讓他知道。

不過波特貌似很能理解球團背後的商業原則，面對記者提問時笑著說：「如果他們要賣掉我，搞不好也不會先告訴我。」但波特表示，球團喜歡他打球的方式，目前應該是真的沒有要交易。

至於關於波特的傳言，根據各家小道消息，金塊有意拿波特跟公牛隊換來拉文（Zach Lavine），或者是籃網隊的強森（Cameron Johnson）。

NBA 波特 金塊

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