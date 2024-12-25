NBA／金塊高層特地澄清交易謠言 波特笑道：要賣也不會先知道

本季金塊隊交易傳聞不斷，包含陣中射手波特（Michael Porter Jr.）也被盛傳是最有可能被交易出去的球員，對此波特也笑道：「我要被賣掉的話，球隊也不會先跟我說。」

謠言滿天飛令賽後記者會問題都圍繞在波特的去向，而波特透露球隊管理層有特地跟他說明，各種各樣的交易傳言真的只是傳言，還跟波特表示，如果真的要交易，也會讓他知道。

Michael Porter Jr. on if he’s heard from the Nuggets FO about recent trade rumors:



“They've reached out to me and said it's all noise… They have no desire to move me right now. But I also know they wouldn't tell me if they wanted to move me.”



(via @DNVR_Nuggets) pic.twitter.com/fw7F9Wp3cf — Legion Hoops (@LegionHoops) 2024年12月24日

不過波特貌似很能理解球團背後的商業原則，面對記者提問時笑著說：「如果他們要賣掉我，搞不好也不會先告訴我。」但波特表示，球團喜歡他打球的方式，目前應該是真的沒有要交易。

至於關於波特的傳言，根據各家小道消息，金塊有意拿波特跟公牛隊換來拉文（Zach Lavine），或者是籃網隊的強森（Cameron Johnson）。