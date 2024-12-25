NBA／爐主鵜鶘好消息 威廉森回歸倒數

戰績5勝25敗的鵜鶘隊目前居西區「爐主」，耶誕節前至少有好消息，球團今天宣布，當家球星威廉森（Zion Williamson） 的左腿傷勢復健狀況進入新階段，預計下周可以開始完整訓練，不過英格倫（Brandon Ingram）的左腳踝扭傷仍在初步復原階段。

威廉森從美國時間11月6日開始就掛傷號至今，本季累積只有6場出賽記錄，場均成績22.7分、8.0籃板和5.3助攻。

根據鵜鶘說法，威廉森狀態將每星期觀察評估。

英格倫美國時間12月7日左腳踝嚴重扭傷，鵜鶘表示英格倫還在初步復原階段，約要兩周後再重新檢查。

鵜鶘今年傷兵狀況不斷，原本預定的先發五虎都因各自原因缺席數場，前鋒墨菲（Trey Murphy III）是最新「苦主」，台灣時間周一和金塊隊的延長賽輸球中扭傷左腳踝，目前列入每日觀察名單；「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）11月左腿筋拉傷，目前已經開始復健，狀態每周評估。