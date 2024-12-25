NBA／詹皇批三分球太氾濫 柯瑞喊冤：我又沒辦法大風車灌籃

日前湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）受訪討論明星賽新賽制時，認為現今聯盟大三分時代的風格並不好，甚至直言，三分球氾濫的問題應該比明星賽更值得討論。

而開啟大三分時代的人，正是勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry，他被《ESPN》記者安卓斯（Malika Andrews）問到詹姆斯的說法時，柯瑞有點委屈說道：「每個人都有自己的觀點，我又做不到大風車灌籃，也沒辦法殺入禁區顏扣。所以對我來說，我永遠不會跟三分球過不去，我永遠都會這樣看待比賽。」

柯瑞認為，每個人都得找到自己的打法，而他的打法就是三分球。 路透

柯瑞也談到，不同的觀點與戰術在聯盟都有立足之地，防守的層面也會隨著進攻變動，這些都需要時間，「無庸置疑的是，我會繼續投三分。」

本屆明星賽將分4隊打2輪淘汰賽決定冠軍，2輪比賽都採40分目標得分制。本季明星賽入選的24名球員將分成3隊，加上新秀挑戰賽冠軍共4隊，進行2輪單淘汰賽，明星賽當天將會有3場比賽，先得到40分的球隊就獲勝。