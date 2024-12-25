快訊

一名少女工讀生之死 麥當勞難道不欠家屬一個道歉？

婚變頻傳！野生吳奇隆低調搭車 「1細節」洩婚姻現況

台灣今年首例萊姆病！傳染途徑、症狀、預防方法一次掌握

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／詹皇批三分球太氾濫 柯瑞喊冤：我又沒辦法大風車灌籃

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯對三分球氾濫的風格頗有微詞，但柯瑞選擇做自己。 路透
詹姆斯對三分球氾濫的風格頗有微詞，但柯瑞選擇做自己。 路透

日前湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）受訪討論明星賽新賽制時，認為現今聯盟大三分時代的風格並不好，甚至直言，三分球氾濫的問題應該比明星賽更值得討論。

而開啟大三分時代的人，正是勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry，他被《ESPN》記者安卓斯（Malika Andrews）問到詹姆斯的說法時，柯瑞有點委屈說道：「每個人都有自己的觀點，我又做不到大風車灌籃，也沒辦法殺入禁區顏扣。所以對我來說，我永遠不會跟三分球過不去，我永遠都會這樣看待比賽。」

柯瑞認為，每個人都得找到自己的打法，而他的打法就是三分球。 路透
柯瑞認為，每個人都得找到自己的打法，而他的打法就是三分球。 路透

柯瑞也談到，不同的觀點與戰術在聯盟都有立足之地，防守的層面也會隨著進攻變動，這些都需要時間，「無庸置疑的是，我會繼續投三分。」

本屆明星賽將分4隊打2輪淘汰賽決定冠軍，2輪比賽都採40分目標得分制。本季明星賽入選的24名球員將分成3隊，加上新秀挑戰賽冠軍共4隊，進行2輪單淘汰賽，明星賽當天將會有3場比賽，先得到40分的球隊就獲勝。

NBA 明星賽

相關新聞

NBA／沒想過能打那麼久 柯瑞：接受結束時刻不遠了

已經在聯盟16個球季，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）明白職業生涯已經步入後期，他接受不可抗拒的事實，但...

NBA／詹皇批三分球太氾濫 柯瑞喊冤：我又沒辦法大風車灌籃

日前湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）受訪討論明星賽新賽制時，認為現今聯盟大三分時代的風格並不好，甚至直言，三分球氾濫的問題應該比明星賽更值得討論。 而開啟大三分時代的人，正是

NBA／爐主鵜鶘好消息 威廉森回歸倒數

戰績5勝25敗的鵜鶘隊目前居西區「爐主」，耶誕節前至少有好消息，球團今天宣布，當家球星威廉森（Zion Williams...

WNBA／掀起女籃狂熱 克拉克獲美聯社年度最佳女運動員

美國女子職籃WNBA球星克拉克 (Caitlin Clark) 將社會大眾對女子籃球在大學和WNBA關注提升到前所未有的...

NBA／耶誕大戰精彩度打折 太陽布克因傷連3戰缺席

NBA精心安排的耶誕大戰戲碼台灣時間明天登場，不過精彩度將打上折扣，太陽隊當家球星布克（Devin Booker）確定因...

NBA／柯爾恨鐵不成鋼 庫明加：其他人會被罵到去看心理醫生

勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）近期做出不少對陣中小將們的提點，22歲潛力新秀庫明加（Jonathan Kuminga）也被點名批評「投籃決策很差」，不過庫明加受訪時表示，自己會用強大的心志繼續

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。